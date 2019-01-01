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Названы причины, почему автомобиль дергается при разгоне

Специалисты рассказали, по каким причинам при разгоне автомобиля он начинает дергаться. По их словам, проблему можно решить собственными силами или же обратиться в автосервис.
Названы причины, почему автомобиль дергается при разгоне

Итак, одной из причин нередко выступает плохое топливо, ведь в нем может оказаться вода. Двигатель на таком горючем будет осуществлять работу с перебоями. Выхода из сложившейся ситуации два: если бак заполнен, его необходимо слить, также разрешается постепенно вырабатывать некачественный дизель или же бензин.

Также эксперты рассказали о засорившихся топливных и воздушных фильтрах. Выход здесь один – замена компонента. Одной из причин маневров транспортного средства при разгоне выступает нагар на электродах свечей зажигания.
Неполадки появляются из-за высоковольтных проводов и катушек зажигания. Никакой ремонт в данном случае неуместен, применима только замена. Неисправным может быть и модульный блок, ответственный за зажигание.

Автомобиль дергается в случае разгона из-за неисправности датчиков массового расхода воздуха. Некорректная информация о количестве последнего в движке ведет к неправильной длительности открытия форсунок. Имеет место быть неисправная калибровка блока управления силовым агрегатом.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:00

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