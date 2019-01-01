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Кейт Миддлтон выехала на королевскую охоту с собственным ружьём

Кейт Миддлтон выехала на королевскую охоту с собственным ружьём для отстрела птиц. Британские СМИ отметили, что герцогиня Кембриджская очень меткая и превосходно держится в седле.
Кейт Миддлтон выехала на королевскую охоту с собственным ружьём

В первый день после Рождества, который считается в Великобритании праздником, королевское семейство традиционно выехало на охоту за дикой птицей, где появился принц Уильям с женой Кейт Миддлтон и братом Гарри. Однако Меган Маркл к мероприятию не присоединилась, ведь является защитницей животных. Герцогиня не ест мяса, яиц и молочных продуктов, не носит мех и натуральную кожу.

Как пишет The Daily Express, бывшая актриса даже закатила супругу скандал из-за убийства птиц. Взглядов Маркл не разделяет её свояченица Миддлтон, которая настолько пристрастилась к охоте, что имеет гладкоствольное ружьё 20 калибра, из которого удобно стрелять по фазанам и прочей дичи. Фотографам удалось получить несколько снимков брутальной герцогини с оружием и патронами на поясе.

Журналисты назвали многодетную мать сильной женщиной и похвалили за навыки езды и меткой стрельбы. Впрочем, неизвестно, как подобное увлечение отражается на отношениях между двумя герцогинями.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:00

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