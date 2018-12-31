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Семья Ирины Шейк проводила сестру модели в аэропорт

Знаменитый американский актер и режиссер Брэдли Купер и его возлюбленная Ирина Шейк попали в объективы камер папарацци, когда около своего дома в пригороде Пасифик-Пэлисейдс провожали сестру модели на родину. Татьяна Шайхлисламова улетала из солнечного Лос-Анджелеса в Челябинск после празднования католического Рождества.
Семья Ирины Шейк проводила сестру модели в аэропорт

Ирина Шейк и Брэдли Купер отмечали рождество в кругу семьи. Вместе с сестрой супермодели они вместе гуляли и хорошо проводили время с детьми. Момент прощания сестер попал в поле зрения охотившихся на них фотографов. Из одежды на Шейк был зеленый вязаный свитер с вышивкой в форме динозавра, на ногах белые кроссовки, а волосы собраны в пучок. Купер же был обут в простые вьетнамки, надеты на нем были штаны и обычная белая футболка.

Так же свою тетю провожала и дочь звездного семейства Лея, на ней был надет полосатый костюм, а на голове забавный хвостик, собранный на макушке.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:51

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