Семья Ирины Шейк проводила сестру модели в аэропорт
Знаменитый американский актер и режиссер Брэдли Купер и его возлюбленная Ирина Шейк попали в объективы камер папарацци, когда около своего дома в пригороде Пасифик-Пэлисейдс провожали сестру модели на родину. Татьяна Шайхлисламова улетала из солнечного Лос-Анджелеса в Челябинск после празднования католического Рождества.
Ирина Шейк и Брэдли Купер отмечали рождество в кругу семьи. Вместе с сестрой супермодели они вместе гуляли и хорошо проводили время с детьми. Момент прощания сестер попал в поле зрения охотившихся на них фотографов. Из одежды на Шейк был зеленый вязаный свитер с вышивкой в форме динозавра, на ногах белые кроссовки, а волосы собраны в пучок. Купер же был обут в простые вьетнамки, надеты на нем были штаны и обычная белая футболка.
Так же свою тетю провожала и дочь звездного семейства Лея, на ней был надет полосатый костюм, а на голове забавный хвостик, собранный на макушке.
Ирина Шейк и Брэдли Купер отмечали рождество в кругу семьи. Вместе с сестрой супермодели они вместе гуляли и хорошо проводили время с детьми. Момент прощания сестер попал в поле зрения охотившихся на них фотографов. Из одежды на Шейк был зеленый вязаный свитер с вышивкой в форме динозавра, на ногах белые кроссовки, а волосы собраны в пучок. Купер же был обут в простые вьетнамки, надеты на нем были штаны и обычная белая футболка.
Так же свою тетю провожала и дочь звездного семейства Лея, на ней был надет полосатый костюм, а на голове забавный хвостик, собранный на макушке.