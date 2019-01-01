В Индии появился новый фитнес браслет версии Fitbit Charge 3
В рамках индийского рынка гаджетов появился новый фитнес браслет версии Fitbit Charge 3. Будучи приемником Charge 2, транспортное средство было подвержено ряду небольших изменений.
Фитнес браслет версии Fitbit Charge 3 обладает сенсорным дисплеем OLED, получившим защиту типа Corning Gorilla Glass 3. Устройство имеет надёжный удобный алюминиевый корпус. Гаджет оснащается улучшенным датчиком сердечного ритма, защитой от воды, датчиком SpO2, контролирующим дыхание, предупреждая пользователей касательно аллергии либо астмы.
Модель отличается элегантной стильной внешностью. Браслет удобен при ношении. Fitbit Charge 3 стоит 200 долларов.
Фитнес браслет версии Fitbit Charge 3 обладает сенсорным дисплеем OLED, получившим защиту типа Corning Gorilla Glass 3. Устройство имеет надёжный удобный алюминиевый корпус. Гаджет оснащается улучшенным датчиком сердечного ритма, защитой от воды, датчиком SpO2, контролирующим дыхание, предупреждая пользователей касательно аллергии либо астмы.
Модель отличается элегантной стильной внешностью. Браслет удобен при ношении. Fitbit Charge 3 стоит 200 долларов.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:00