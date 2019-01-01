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Испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году

В 2019 году стартует цикл госиспытаний российского танка Т-14, построенного на базе единой платформы «Армата». Об этом сообщили представители Минобороны РФ.
Испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году

Танк разработали в интересах подразделений Сухопутных войск. Боевая машина в 2019 году будет проходить госиспытания в различных НИИ Минобороны. В российском ведомстве успели отметить, что «Армата» является единственным в мире танком третьего послевоенного периода, а также представляет собой абсолютно новую разработку, не имеющую аналогов.

Контракт на поставку 132 единиц Т-14 заключен с предприятием «Уралвагонзавод». Предполагается, что все боевые машины отгрузят до 2021 года.



 
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Общество
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 06:00

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