Испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году
В 2019 году стартует цикл госиспытаний российского танка Т-14, построенного на базе единой платформы «Армата». Об этом сообщили представители Минобороны РФ.
Танк разработали в интересах подразделений Сухопутных войск. Боевая машина в 2019 году будет проходить госиспытания в различных НИИ Минобороны. В российском ведомстве успели отметить, что «Армата» является единственным в мире танком третьего послевоенного периода, а также представляет собой абсолютно новую разработку, не имеющую аналогов.
Контракт на поставку 132 единиц Т-14 заключен с предприятием «Уралвагонзавод». Предполагается, что все боевые машины отгрузят до 2021 года.
Танк разработали в интересах подразделений Сухопутных войск. Боевая машина в 2019 году будет проходить госиспытания в различных НИИ Минобороны. В российском ведомстве успели отметить, что «Армата» является единственным в мире танком третьего послевоенного периода, а также представляет собой абсолютно новую разработку, не имеющую аналогов.
Контракт на поставку 132 единиц Т-14 заключен с предприятием «Уралвагонзавод». Предполагается, что все боевые машины отгрузят до 2021 года.
Общество
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 06:00