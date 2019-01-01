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Андрей Малахов рассказал о происхождении татуировки в виде божьих коровок на теле Ирины Понаровской

Популярный российский телеведущий Андрей Малахов недавно рассказал, кто и чем из гостей программы «Прямой эфир» ему больше всего запомнился. По словам ведущего, самые яркие впечатления остались от известной певицы Ирины Понаровской, давшей ему первое интервью за последние несколько лет, а больше всего запомнилась история о происхождении тату в виде божьих коровок на теле артистки.

Андрей Малахов рассказал о происхождении татуировки в виде божьих коровок на теле Ирины Понаровской

В последние годы о жизни певицы Ирины Понаровской практически ничего не было известно – она не давала интервью, не давала концертов, не «светилась» в различных шоу. Андрей Малахов считает её выступление в эфире своей программы огромной удачей, которой он ждал несколько лет.

Ведущий многие годы безуспешно пытался связаться с артисткой, и только этой осенью ему наконец-то повезло, она согласилась на откровенный диалог. По словам Малахова, именно эфир с Понаровской стал одним из самых успешных в ушедшем году, её истории и откровения чрезвычайно заинтересовали многих зрителей.

Андрей Малахов рассказал о происхождении татуировки в виде божьих коровок на теле Ирины Понаровской

Самому Андрею Малахову больше всего запомнилась история появления на теле певицы довольно необычных татуировок. Оказалось, три божьи коровки символизируют собой членов семьи певицы – любимую мамочку, бабушку и внучку.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 05:00

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