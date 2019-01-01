Маша Распутина удивилась, что у Аллегровой и Овсиенко был один муж





На программе звезды упомянули, что естественно состояли в браке с Дубовицким в разное время. «Ты что?! Не знала» - спросила Аллегрова у Распутиной. Первая уточнила, что в итоге продюсер был передан другой женщине.В студии Андрея Малахова присутствовал и Николай Басков, который поинтересовался, кому после российских певиц достался Дубовицкий. Те, в свою очередь, ответили, что это не его дело.