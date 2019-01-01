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Маша Распутина удивилась, что у Аллегровой и Овсиенко был один муж

Известная российская певица Маша Распутина в эфире новогодней программы «Привет, Андрей!» удивилась, что у ее коллег по цеху Татьяны Овсиенко и Ирины Аллегровой был один и тот же муж. Речь идет о продюсере Владимире Дубовицком.
Маша Распутина удивилась, что у Аллегровой и Овсиенко был один муж

На программе звезды упомянули, что естественно состояли в браке с Дубовицким в разное время. «Ты что?! Не знала» - спросила Аллегрова у Распутиной. Первая уточнила, что в итоге продюсер был передан другой женщине.

В студии Андрея Малахова присутствовал и Николай Басков, который поинтересовался, кому после российских певиц достался Дубовицкий. Те, в свою очередь, ответили, что это не его дело.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 04:00

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