Григорий Лепс анонсировал в Instagram дуэт с азербайджанским певцом Emin

Григорий Лепс уже успел записать новое лирическое произведение "Розы" вместе с азербайджанским коллегой Emin. Певец рассказал о работе многочисленным фанатам в микроблоге Instagram. Под снимком, где он позирует с Emin, на фоне красных роз, Григорий Лепс написал, что новинку можно будет увидеть сегодня, на @1tv в рамках новогодней программы.Представитель отечественного шоу-бизнеса не забыл поздравить поклонников с Новым годом. Подписчики прослушали отрывок новой композиции о любви и остались весьма довольны работой мужского дуэта: "Бомба", "Супер", "Красивая песня", "Вот это круто, хорошо исполнено))))оба молодцы", "Шикарная песня".