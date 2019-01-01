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Альбина Джанабаева поздравила фанатов с Новым годом в Instagram

Певица Альбина Джанабаева поздравила своих поклонников с Новым годом. Артистка разместила видеообращение на своей странице в Instagram.
Альбина Джанабаева поздравила фанатов с Новым годом в Instagram

Знаменитость записала видео в котором обратилась к своим подписчикам в социальной сети. Певица поздравила фолловеров с новогодними праздниками. Артистка рассказала, как подготовилась к празднованию, и пожелала всем фанатам всего наилучшего в наступившем году. Исполнительница в своем микроблоге сообщила о том, что успела заранее приобрести подарки для своих близких и запастись необходимыми к праздничному столу продуктами.

Джанабаева уверена, что сейчас именно то время, когда нужно заняться собой и начать ожидать прихода новогоднего чуда.
Пост звезды моментально набрал больше двух тысяч просмотров и множество комментариев от фанатов. Фолловеры поздравили кумира с новогодними праздниками и отметили, что Альбина замечательно выглядит.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 02:00

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