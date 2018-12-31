Андрей Бурковский сводил детей на елку в МХТ им.Чехова

Среди детей Андрея Бурковского и других известных актеров были и наследники других работников театра. Главная елка года разместилась в фойе МХТ, где перед спектаклями обычно гуляют зрители, рассматривая портреты легендарных артистов и режиссеров.В качестве Деда Мороза выступил известный актер Виктор Хориняк, который надевает на себя этот костюм уже не первый год. И здесь не обошлось без классики: вместе с ним дети хором крикнули всеми любимую фразу «Елочка, зажгись!». После волшебных слов наряженная ель засверкала всевозможными огнями. А в завершении детям показали представление «Снежная королева».