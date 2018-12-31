АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Андрей Бурковский сводил детей на елку в МХТ им.Чехова

Актер МХТ им.Чехова Андрей Бурковский сводил своих детей на елку, которую организовали сотрудники театра. Также на празднике были наследники Александры Ребенок, Анатолия Белого и Константина Хабенского.
Андрей Бурковский сводил детей на елку в МХТ им.Чехова

Среди детей Андрея Бурковского и других известных актеров были и наследники других работников театра. Главная елка года разместилась в фойе МХТ, где перед спектаклями обычно гуляют зрители, рассматривая портреты легендарных артистов и режиссеров.

В качестве Деда Мороза выступил известный актер Виктор Хориняк, который надевает на себя этот костюм уже не первый год. И здесь не обошлось без классики: вместе с ним дети хором крикнули всеми любимую фразу «Елочка, зажгись!». После волшебных слов наряженная ель засверкала всевозможными огнями. А в завершении детям показали представление «Снежная королева».



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 22:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Картина «Формула любви» едва не разрушила брак
Андрей Бурковский сводил детей на елку в МХТ
Натали рассказала, как осталась перед перед Новым
Дэвид Бекхэм отказался инвестировать убыточный
Ателье TechArt обновило модель Porsche Panamera
Microsoft выпустит Windows 10 с поддержкой
Ученые назвали продуты, которые мешают бросить
Ученые: Запуск фейерверков может быть опасен для
Андрей Малахов рассказал о влиянии Светланы
"Как Кай и Герда": Алла Пугачёва пожелала мира
Известные режиссёры назвали свои любимые фильмы
Психологи рассказали о способах, помогающих
Учёные рассказали о перспективах перемещения со
Microsoft запатентовала новый магнитный разъем
Филипп Киркоров спел свой хит «Зайка моя» для
В США останки людей могут использовать в качестве
На поверхности Луны обнаружили ровную
Аналитики назвали самое заветное желание россиян
Назван ТОП-5 необычных новогодних традиций
Самым популярным фильмом в видеосервисе Netflix
Названы 5 лучших новогодних мультфильмов для всей
Новые снимки смартфона Moto G7 с двойной камерой
Станислав Садальский рассказал о смерти дочери
Наталья Рудова вступилась за Настасью Самбурскую
Канадский учёный объяснил, почему инопланетяне не
Житель Казахстана отправился на велосипеде в
В будущем году стартует продажа коллекционного
Сальма Хайек показала фанатам в Instagram свою
Наоми Уоттс спасается от холода в Нью-Йорке в
Названа пятерка самых удачливых российских
Просмотреть все новости