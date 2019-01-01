АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Ученые из США создали кулинарный 3D-принтер

Американские ученые разработали кулинарный 3D-принтер, способный готовить, как отдельные продукты, так и различные блюда из них. По словам сотрудника Колумбийского университета Джонатана Блютингера, благодаря такому устройству люди смогут создавать настоящую «цифровую еду».
Ученые из США создали кулинарный 3D-принтер

Перед загрузкой продуктов в 3D-принтер их предварительно измельчают, после чего устройство подвергает пищу тепловой обработке. Необходимый уровень тепла поддерживает система зеркал, отражающая пучок лазера, который полностью пропекает еду. При этом конечное блюдо может иметь любую форму, какую пожелает задать владелец 3D-принтера.

Разработчики кулинарного 3D-принтера полагают, что подобные устройства в будущем облегчат весь процесс создания блюд. Достаточно будет ввести цифровой код, а принтер все сделает за несколько минут. Создатели устройства надеются, что смогут наладить выпуск 3D-принтеров в промышленных масштабах через 5-10 лет.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 00:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые из США создали кулинарный 3D-принтер
Картина «Формула любви» едва не разрушила брак
Андрей Бурковский сводил детей на елку в МХТ
Натали рассказала, как осталась перед перед Новым
Дэвид Бекхэм отказался инвестировать убыточный
Ателье TechArt обновило модель Porsche Panamera
Microsoft выпустит Windows 10 с поддержкой
Ученые назвали продуты, которые мешают бросить
Ученые: Запуск фейерверков может быть опасен для
Андрей Малахов рассказал о влиянии Светланы
"Как Кай и Герда": Алла Пугачёва пожелала мира
Известные режиссёры назвали свои любимые фильмы
Психологи рассказали о способах, помогающих
Учёные рассказали о перспективах перемещения со
Microsoft запатентовала новый магнитный разъем
Филипп Киркоров спел свой хит «Зайка моя» для
В США останки людей могут использовать в качестве
На поверхности Луны обнаружили ровную
Аналитики назвали самое заветное желание россиян
Назван ТОП-5 необычных новогодних традиций
Самым популярным фильмом в видеосервисе Netflix
Названы 5 лучших новогодних мультфильмов для всей
Новые снимки смартфона Moto G7 с двойной камерой
Станислав Садальский рассказал о смерти дочери
Наталья Рудова вступилась за Настасью Самбурскую
Канадский учёный объяснил, почему инопланетяне не
Житель Казахстана отправился на велосипеде в
В будущем году стартует продажа коллекционного
Сальма Хайек показала фанатам в Instagram свою
Наоми Уоттс спасается от холода в Нью-Йорке в
Просмотреть все новости