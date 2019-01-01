Ученые из США создали кулинарный 3D-принтер





Перед загрузкой продуктов в 3D-принтер их предварительно измельчают, после чего устройство подвергает пищу тепловой обработке. Необходимый уровень тепла поддерживает система зеркал, отражающая пучок лазера, который полностью пропекает еду. При этом конечное блюдо может иметь любую форму, какую пожелает задать владелец 3D-принтера.Разработчики кулинарного 3D-принтера полагают, что подобные устройства в будущем облегчат весь процесс создания блюд. Достаточно будет ввести цифровой код, а принтер все сделает за несколько минут. Создатели устройства надеются, что смогут наладить выпуск 3D-принтеров в промышленных масштабах через 5-10 лет.