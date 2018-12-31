Натали рассказала, как осталась перед перед Новым годом без работы

В передаче "Секрет на миллион" Натали призналась Лере Кудрявцевой, что до выхода хита "О боже, какой мужчина" буквально сидела без работы. Интерес к певице настолько угас, что на вечеринки и корпоративные вечера её попросту не приглашали, так что 31 декабря пришлось остаться дома с детьми, мужем и родителями. При этом общение с близкими не дало звезде заскучать или загрустить. Она нарезала столько салатов, что целую неделю их ела.Сейчас Натали старается не употреблять жирный майонез и следит за фигурой. После нескольких новых песен артистка стала вновь получать предложения от продюсеров. Она очень любит работать на Новый год, поздравляя публику каждый раз.Поделилась знаменитость и историями о своих троих детях, с нетерпением ждущих Деда Мороза. Средний сын Натали так хотел увидеть его, что решил всю ночь просидеть у ёлки.Родители подождали, когда мальчик пойдёт в туалет, и быстро спрятали под деревом подарки. Пропущенная встреча с Дедом Морозом очень огорчила сына звезды, однако настроение вернули новогодние презенты.