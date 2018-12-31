Ателье TechArt обновило модель Porsche Panamera





В итоге новая версия получилась довольно необычной. Она практически не похожа на оригинал. Специалисты тюнинг-ателье установили в транспортном средстве Grand GT силовой агрегат на 650 лошадиных сил. При этом не исключается, что мощность будет повышена до 770 лошадиных сил.Автомобиль получил новые обвесы, а также специальные выхлопные трубы. Транспортное средство может также работать в базовой электрической вариации.