Ателье TechArt обновило модель Porsche Panamera
Один из голландских жителей решил, что транспортное средство обладает недостаточно эксклюзивным видом. Владелец авто решил обновить модель при помощи специалистов тюнинг-ателье TechArt.
В итоге новая версия получилась довольно необычной. Она практически не похожа на оригинал. Специалисты тюнинг-ателье установили в транспортном средстве Grand GT силовой агрегат на 650 лошадиных сил. При этом не исключается, что мощность будет повышена до 770 лошадиных сил.
Автомобиль получил новые обвесы, а также специальные выхлопные трубы. Транспортное средство может также работать в базовой электрической вариации.
В итоге новая версия получилась довольно необычной. Она практически не похожа на оригинал. Специалисты тюнинг-ателье установили в транспортном средстве Grand GT силовой агрегат на 650 лошадиных сил. При этом не исключается, что мощность будет повышена до 770 лошадиных сил.
Автомобиль получил новые обвесы, а также специальные выхлопные трубы. Транспортное средство может также работать в базовой электрической вариации.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:00