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"Как Кай и Герда": Алла Пугачёва пожелала мира всем детям России

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва совсем недавно выложила в Instagram новый пост, в котором поздравила всех с наступающим Новым годом и пожелала мира всем детям России. Трогательная фотография подрастающих двойняшек Лизы и Гарри, и не менее трогательная подпись к посту, не оставила равнодушными многочисленных поклонников знаменитой певицы, они даже назвали малышей сказочными Каем и Гердой.

"Как Кай и Герда": Алла Пугачёва пожелала мира всем детям России

Алла Пугачёва очень часто делится со своими поклонниками в соцсетях фотографиями и забавными видеороликами двойняшек Лизы и Гарри. Новые посты с малышами всегда собирают огромное количество лайков и комментариев пользователей.

Считанные часы назад Алла Борисовна поздравила всех подписчиков и пользователей соцсети с наступающим Новым годом, опубликовав фотографию нарядно одетых в шубки детей, и написала душевные слова. Маленькая Лиза в белом пушистом наряде с капюшоном и Гарри в чёрном и шапке-ушанке мило улыбаются, обнимаясь. А в подписи именитая мама в наступающем году просит Деда Мороза принести в страну мир, избавить людей от гордыни и амбиций, войн и лжи.

Буквально за считанные минуты новая запись Пугачёвой набрала почти тридцать тысяч лайков фолловеров. Все восторгаются подрастающими малышами певицы, поздравляют в ответ звезду и её семью с праздником и отмечают, очень тронуты прекрасными словами.

«Мои вы хорошие, мира и добра!», «С наступающим 2019 годом. Детки как Кей и Герда», «Алла Борисовна, под каждым Вашим словом подписываюсь! С Новым годом!» - пишут в комментариях поклонники Пугачёвой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:30

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