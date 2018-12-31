"Как Кай и Герда": Алла Пугачёва пожелала мира всем детям России

«Мои вы хорошие, мира и добра!», «С наступающим 2019 годом. Детки как Кей и Герда», «Алла Борисовна, под каждым Вашим словом подписываюсь! С Новым годом!» - пишут в комментариях поклонники Пугачёвой.



Алла Пугачёва очень часто делится со своими поклонниками в соцсетях фотографиями и забавными видеороликами двойняшек Лизы и Гарри. Новые посты с малышами всегда собирают огромное количество лайков и комментариев пользователей.Считанные часы назад Алла Борисовна поздравила всех подписчиков и пользователей соцсети с наступающим Новым годом, опубликовав фотографию нарядно одетых в шубки детей, и написала душевные слова. Маленькая Лиза в белом пушистом наряде с капюшоном и Гарри в чёрном и шапке-ушанке мило улыбаются, обнимаясь. А в подписи именитая мама в наступающем году просит Деда Мороза принести в страну мир, избавить людей от гордыни и амбиций, войн и лжи.Буквально за считанные минуты новая запись Пугачёвой набрала почти тридцать тысяч лайков фолловеров. Все восторгаются подрастающими малышами певицы, поздравляют в ответ звезду и её семью с праздником и отмечают, очень тронуты прекрасными словами.