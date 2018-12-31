Психологи рассказали о способах, помогающих выполнить новогодние обещания





По мнению психологов, многие люди под бой курантов дают себе обещания, а выполнить их в будущем году становится сложным. В этом случае они рекомендуют нарисовать в своей голове четкий план действий, вплоть до мелких деталей. Это поможет не сбиться с правильного курса и добиться немалых высот. Также не нужно требовать от себя слишком многого. Если цель большая, то можно разбить ее на несколько пунктов или «шагов», это облегчит путь.А еще психологи уверены, что нужно устраивать небольшой праздник, как только удалось добиться желаемого. К слову, можно подключить к выполнению планов кого-то из родных людей. Они будут напоминать о данных в начале года обещаниях.