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Психологи рассказали о способах, помогающих выполнить новогодние обещания

Психологи уверены, что исполнению планов и обещаний в новом году поможет их четкая формулировка и соблюдение. А чтобы было проще, необходимо обеспечить благоприятную почву, например, окружить себя правильными людьми т.д.
Психологи рассказали о способах, помогающих выполнить новогодние обещания

По мнению психологов, многие люди под бой курантов дают себе обещания, а выполнить их в будущем году становится сложным. В этом случае они рекомендуют нарисовать в своей голове четкий план действий, вплоть до мелких деталей. Это поможет не сбиться с правильного курса и добиться немалых высот. Также не нужно требовать от себя слишком многого. Если цель большая, то можно разбить ее на несколько пунктов или «шагов», это облегчит путь.

А еще психологи уверены, что нужно устраивать небольшой праздник, как только удалось добиться желаемого. К слову, можно подключить к выполнению планов кого-то из родных людей. Они будут напоминать о данных в начале года обещаниях.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:00

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