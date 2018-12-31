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Учёные рассказали о перспективах перемещения со скоростью света

Физики рассказали о перспективах перемещения человека со скоростью света. Они считают, что кроме замедления времени произойдёт перемена поля зрения.
Учёные рассказали о перспективах перемещения со скоростью света

Физики объяснили, с чем столкнутся люди, которые смогут преодолеть научные законы и достичь скорости света в 300 тысяч километров за секунду. Хотя, согласно теории относительности, ничто во Вселенной не может преодолеть такой предел, человечество стремится найти технологии очень быстрого перемещения в пространстве. На сегодняшний день людям доступны сверхзвуковые истребители, ракеты и мощные поезда.

Тем не менее, если хотя бы на 90 процентов приблизиться к скорости света, можно почувствовать, как замедляется время. Таким образом, для объекта в состоянии покоя, находящегося поблизости, оно будет протекать быстрее.

Человек, летящий со световой скоростью, станет видеть пространство в форме тоннеля, вглубь которого он стремится, а поле зрения изменится. Однако такой эксперимент провести крайне сложно, если вообще возможно.

Масса движущегося объекта растёт экспоненциально. Так, человек будет весить бесконечно много. Для приведения его в движение понадобится столь же огромный объём энергии, что весьма непрактично.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:40

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