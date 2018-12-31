Учёные рассказали о перспективах перемещения со скоростью света





Физики объяснили, с чем столкнутся люди, которые смогут преодолеть научные законы и достичь скорости света в 300 тысяч километров за секунду. Хотя, согласно теории относительности, ничто во Вселенной не может преодолеть такой предел, человечество стремится найти технологии очень быстрого перемещения в пространстве. На сегодняшний день людям доступны сверхзвуковые истребители, ракеты и мощные поезда.Тем не менее, если хотя бы на 90 процентов приблизиться к скорости света, можно почувствовать, как замедляется время. Таким образом, для объекта в состоянии покоя, находящегося поблизости, оно будет протекать быстрее.Человек, летящий со световой скоростью, станет видеть пространство в форме тоннеля, вглубь которого он стремится, а поле зрения изменится. Однако такой эксперимент провести крайне сложно, если вообще возможно.Масса движущегося объекта растёт экспоненциально. Так, человек будет весить бесконечно много. Для приведения его в движение понадобится столь же огромный объём энергии, что весьма непрактично.