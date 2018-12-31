Microsoft запатентовала новый магнитный разъем USB Type-C





Соответствующую заявку подали в патентное ведомство Соединённых Штатов в мае текущего года. Она была опубликована на прошлой неделе. Благодаря магнитному разъёму предоставляется возможность быстрого и лёгкого подключения нужного кабеля к устройству. Согласно ожиданиям, будущие планшеты из семейства Microsoft Surface получат подобные разъемы. Разработчики отмечают, что благодаря наличию магнитов не требуется вводить кабель в разъем устройства.Соединение частей будет возможно даже в случае их нахождения на относительно большом расстоянии. При этом не понадобится каких-либо внешних воздействий. Чтобы разъединить части понадобится приложить больше усилий, чем обычно. Однако конструкция в данном случае не получит повреждений.