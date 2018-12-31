АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Microsoft запатентовала новый магнитный разъем USB Type-C

Руководство американской компании Microsoft запатентовало новый магнитный разъем. Речь идёт о USB Type-C.

Microsoft запатентовала новый магнитный разъем USB Type-C


Соответствующую заявку подали в патентное ведомство Соединённых Штатов в мае текущего года. Она была опубликована на прошлой неделе. Благодаря магнитному разъёму предоставляется возможность быстрого и лёгкого подключения нужного кабеля к устройству. Согласно ожиданиям, будущие планшеты из семейства Microsoft Surface получат подобные разъемы. Разработчики отмечают, что благодаря наличию магнитов не требуется вводить кабель в разъем устройства.

Соединение частей будет возможно даже в случае их нахождения на относительно большом расстоянии. При этом не понадобится каких-либо внешних воздействий. Чтобы разъединить части понадобится приложить больше усилий, чем обычно. Однако конструкция в данном случае не получит повреждений.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Известные режиссёры назвали свои любимые фильмы
Психологи рассказали о способах, помогающих
Учёные рассказали о перспективах перемещения со
Microsoft запатентовала новый магнитный разъем
Филипп Киркоров спел свой хит «Зайка моя» для
В США останки людей могут использовать в качестве
На поверхности Луны обнаружили ровную
Аналитики назвали самое заветное желание россиян
Назван ТОП-5 необычных новогодних традиций
Самым популярным фильмом в видеосервисе Netflix
Названы 5 лучших новогодних мультфильмов для всей
Новые снимки смартфона Moto G7 с двойной камерой
Станислав Садальский рассказал о смерти дочери
Наталья Рудова вступилась за Настасью Самбурскую
Канадский учёный объяснил, почему инопланетяне не
Житель Казахстана отправился на велосипеде в
В будущем году стартует продажа коллекционного
Сальма Хайек показала фанатам в Instagram свою
Наоми Уоттс спасается от холода в Нью-Йорке в
Названа пятерка самых удачливых российских
Названы 5 не отмечающих Новый год стран
Будем радоваться и надеяться: Максим Галкин и
Наталья Штурм показала постельный снимок с
Южная Корея с 1 января откажется от пластиковых
Перед землетрясением в небе над Индонезией
Семья Ирины Шейк проводила сестру модели в
Минобороны РФ: Премии псковских военных не были
Мочалочка-выручалочка: Самбурская вместо
В рейтинг неэтичных технологических достижений
Участнице группы "Фабрика" Саше Савельевой нашли
Просмотреть все новости