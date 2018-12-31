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Филипп Киркоров спел свой хит «Зайка моя» для молодых артистов на «Голубом Урганте»

На Первом телеканале вышло шоу «Голубой Ургант», в котором участвовали молодые артисты. Однако ведущий программы Иван Ургант очень удивился, когда в студии появился Филипп Киркоров, который исполнил хит 90-х «Зайка моя».

Филипп Киркоров спел свой хит «Зайка моя» для молодых артистов на «Голубом Урганте»


В «Голубом Урганте» участвовали только молодые звезды, которые во время шоу шутили, а также пели композиции из 90-х годов. Но в конце телепередачи в студию пришел поп-король, при этом Иван Ургант начал возмущаться, так как это молодежная передача. Ведущий заявил, что в новогоднюю ночь Филиппа Киркорова и так покажут на всех российских телеканалах.



Филипп Бедросович ответил, что «Голубой огонек» без его участия, как оливье без горошка. Поп-король попросил Ивана Урганта «не вонять» после чего стал петь свой хит из 90-х «Зайка моя». Однако во время песни все присутствующие в студии разошлись. Ведущий в свою очередь отдал звезде ключи и попросил его закрыть здание, так как он отправился в отпуск.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:00

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