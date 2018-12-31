Дэвид Бекхэм отказался инвестировать убыточный бизнес супруги





Дэвиду Бекхэму на протяжении многих лет приходится вкладывать свои средства в развитие бизнеса супруги Виктории. Но этот год стал неудачным в финансовом плане для семьи, футболист потерял около десяти миллионов фунтов, а его супруга и того больше – около тринадцати миллионов фунтов.Виктория Бекхэм даже вынуждена была снизить цены на многие предметы своей коллекции почти вдвое, однако и это не спасло её от «провала». Супруг отказался от дальнейшего инвестирования компании Виктории, но она не особо расстроилась. Недавно она сообщала, что уже нашла людей, готовых вложить средства в бренд Victoria Beckham, и очень надеется, что следующий год станет более успешным.