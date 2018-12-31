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Дэвид Бекхэм отказался инвестировать убыточный бизнес супруги

Звезда мирового футбола Дэвид Бекхэм заявил, что не намерен больше вкладывать свои деньги в убыточный бизнес супруги Виктории. В этом году компания Victoria Beckham Limited принесла своей владелице почти тринадцать миллионов фунтов убытка.

Дэвид Бекхэм отказался инвестировать убыточный бизнес супруги

Дэвиду Бекхэму на протяжении многих лет приходится вкладывать свои средства в развитие бизнеса супруги Виктории. Но этот год стал неудачным в финансовом плане для семьи, футболист потерял около десяти миллионов фунтов, а его супруга и того больше – около тринадцати миллионов фунтов.

Виктория Бекхэм даже вынуждена была снизить цены на многие предметы своей коллекции почти вдвое, однако и это не спасло её от «провала». Супруг отказался от дальнейшего инвестирования компании Виктории, но она не особо расстроилась. Недавно она сообщала, что уже нашла людей, готовых вложить средства в бренд Victoria Beckham, и очень надеется, что следующий год станет более успешным.



 
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Общество
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:30

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