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Компания Huawei заработала более 100 млрд долларов за 2018 год

Китайская компания Huawei Technologies вышла на собственный рекорд по годовому доходу, заработав за 2018 год более 100 млрд долларов. Это на 21% больше показателя в 2017 году.
Компания Huawei заработала более 100 млрд долларов за 2018 год

Несмотря на некоторые трудности с торговлей в США (им практически запретили торговать на рынке страны) Huawei показывает немыслимые результаты заработка. По прогнозам, ее доход может составить почти 109 млрд долларов, а количество проданных смартфонов уже превысило 200 млн единиц.

Также Huawei получила 25 контрактов на массовое строительство сети 5G по всей планете. Также к их успеху можно добавить и то, что вытеснив компанию Apple, они заняли второе место по поставке своей продукции в мире. Samsung в настоящее время продолжает удерживать позицию лидера.



 
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Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:30

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