Компания Huawei заработала более 100 млрд долларов за 2018 год





Несмотря на некоторые трудности с торговлей в США (им практически запретили торговать на рынке страны) Huawei показывает немыслимые результаты заработка. По прогнозам, ее доход может составить почти 109 млрд долларов, а количество проданных смартфонов уже превысило 200 млн единиц.Также Huawei получила 25 контрактов на массовое строительство сети 5G по всей планете. Также к их успеху можно добавить и то, что вытеснив компанию Apple, они заняли второе место по поставке своей продукции в мире. Samsung в настоящее время продолжает удерживать позицию лидера.