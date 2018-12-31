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Самым популярным фильмом в видеосервисе Netflix стал «Птичий короб»

Дебютировавший 21 декабря триллер с Сандрой Буллок «Птичий короб», созданный компанией Netflix, стал рекордсменом уходящего года. На своей официальной странице в Twitter представители Netflix Film сообщили, что с момента выхода фильм набрал 45 миллионов уникальных просмотров. Это самые высокие показатели за всю историю существования видеосервиса.
Самым популярным фильмом в видеосервисе Netflix стал «Птичий короб»

Герои фильма ужасов «Птичий короб» сталкиваются с таинственным злом, которое заставляет людей накладывать на себя руки, если те увидят его. Поэтому большую часть пути героиня Сандры Буллок вместе с детьми передвигается с повязкой на глазах. А выживать им помогают попугаи в клетках, которые своей реакцией указывают на приближение угрозы.

Несмотря на скромные отзывы, фильм все же завоевал популярность у зрителей, которые начали создавать многочисленные мемы. В картине снялись такие звезды Голливуда, как Джон Малкович, Сара Полсон, Джеки Уивер и Сара Буллок. Недавно компания Netflix сообщила, что количество платных подписчиков у нее составило 130 млн человек. Это означает, что «Птичий короб» посмотрели более трети аудитории Netflix.



 
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Культура
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:16

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