Самым популярным фильмом в видеосервисе Netflix стал «Птичий короб»





Герои фильма ужасов «Птичий короб» сталкиваются с таинственным злом, которое заставляет людей накладывать на себя руки, если те увидят его. Поэтому большую часть пути героиня Сандры Буллок вместе с детьми передвигается с повязкой на глазах. А выживать им помогают попугаи в клетках, которые своей реакцией указывают на приближение угрозы.Несмотря на скромные отзывы, фильм все же завоевал популярность у зрителей, которые начали создавать многочисленные мемы. В картине снялись такие звезды Голливуда, как Джон Малкович, Сара Полсон, Джеки Уивер и Сара Буллок. Недавно компания Netflix сообщила, что количество платных подписчиков у нее составило 130 млн человек. Это означает, что «Птичий короб» посмотрели более трети аудитории Netflix.