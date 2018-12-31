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На поверхности Луны обнаружили ровную симметричную фигуру, похожую на букву Y

Накануне астроном-любитель, используя домашний телескоп, рассматривал поверхность Луны. При этом он обнаружил на ударном крупном кратере очертания ровной симметричной фигуры, похожей на латинскую букву «Y».
На поверхности Луны обнаружили ровную симметричную фигуру, похожую на букву Y


Природа не способна создать такого рода объект. По мнению автора находки, он обнаружил на поверхности естественного спутника Голубой планеты строение инопланетян. Научные деятели постоянно утверждают, что Луна представляет собой необитаемое небесное тело. Вместе с этим энтузиасты постоянно обнаруживают детали, доказывающие, что на Луне существовала или существует разумная жизнь.


Ежемесячно появляются сообщения о находках на лунной поверхности зданий, мегалитов, звездолетов, куполов, мегаполисов. По мнению различных конспирологов, уфологов, сильные мира сего вводят людей в заблуждение по поводу заселённости Луны.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:24

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