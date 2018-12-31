Названы 5 лучших новогодних мультфильмов для всей семьи





На первом месте оказался мультфильм под названием «Холодное сердце». В нем рассказывается история принцессы Эльзы, которая имела способности превращать в лед все вокруг. Однажды она покинула своей дом и стала отшельницей высоко в горах. Принцесса Анна отправилась на поиски сестры. Девушку ждало множество приключений и новых знакомств. На втором месте находится «Олаф и холодное приключение». Этот мультфильм является продолжением «Холодного сердца». Следующим в списке идет «Красавица и Чудовище: Чудесное Рождество». В этом мультипликационном фильме рассказывается история того, как Белль провела Рождество в заколдованном замке с его сказочными обитателями.Четвертое место занял «Нико». Мультфильм про олененка, который хотел научиться летать и рассказывал всем, что его отец помогает Санта Клаусу, являясь одним из оленей в его упряжке. Мультфильм под названием «Анастасия» оказался на последнем месте в списке. В истории рассказывается о девочке-сироте, которая оказалась принцессой.