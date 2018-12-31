АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Названы 5 лучших новогодних мультфильмов для всей семьи

Накануне Нового года были названы 5 лучших мультфильмов для всей семьи. В список вошли такие мультипликационные фильмы, как «Холодное сердце», «Олаф и холодное приключение», «Красавица и Чудовище: Чудесное Рождество», «Нико» и «Анастасия».

Названы 5 лучших новогодних мультфильмов для всей семьи

На первом месте оказался мультфильм под названием «Холодное сердце». В нем рассказывается история принцессы Эльзы, которая имела способности превращать в лед все вокруг. Однажды она покинула своей дом и стала отшельницей высоко в горах. Принцесса Анна отправилась на поиски сестры. Девушку ждало множество приключений и новых знакомств. На втором месте находится «Олаф и холодное приключение». Этот мультфильм является продолжением «Холодного сердца». Следующим в списке идет «Красавица и Чудовище: Чудесное Рождество». В этом мультипликационном фильме рассказывается история того, как Белль провела Рождество в заколдованном замке с его сказочными обитателями.

Названы 5 лучших новогодних мультфильмов для всей семьи

Четвертое место занял «Нико». Мультфильм про олененка, который хотел научиться летать и рассказывал всем, что его отец помогает Санта Клаусу, являясь одним из оленей в его упряжке. Мультфильм под названием «Анастасия» оказался на последнем месте в списке. В истории рассказывается о девочке-сироте, которая оказалась принцессой.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы 5 лучших новогодних мультфильмов для всей
Новые снимки смартфона Moto G7 с двойной камерой
Станислав Садальский рассказал о смерти дочери
Наталья Рудова вступилась за Настасью Самбурскую
Канадский учёный объяснил, почему инопланетяне не
Житель Казахстана отправился на велосипеде в
В будущем году стартует продажа коллекционного
Сальма Хайек показала фанатам в Instagram свою
Наоми Уоттс спасается от холода в Нью-Йорке в
Названа пятерка самых удачливых российских
Названы 5 не отмечающих Новый год стран
Будем радоваться и надеяться: Максим Галкин и
Наталья Штурм показала постельный снимок с
Южная Корея с 1 января откажется от пластиковых
Перед землетрясением в небе над Индонезией
Семья Ирины Шейк проводила сестру модели в
Минобороны РФ: Премии псковских военных не были
Мочалочка-выручалочка: Самбурская вместо
В рейтинг неэтичных технологических достижений
Участнице группы "Фабрика" Саше Савельевой нашли
NASA нашло необычные синие пески на Марсе
Автолюбитель из Тольятти превратил "десятку" в
В Нижнем Новгороде сотрудники ЖКХ в одежде
Алена Водонаева стала жертвой интернет-мошенников
Помощница Евгения Петросяна рассказала, сделал ли
Поклонники Насти Каменских не оценили ее костюм
Младшая сестра Саши Черно собирается прийти на
Ученые рассказали о лучшем средстве от похмелья
Менеджер автосалона поделился способами покупки
Врачи рассказали, почему новогодние праздники
Просмотреть все новости