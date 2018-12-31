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Новые снимки смартфона Moto G7 с двойной камерой появились в Сети

Новые фотоснимки смартфона Moto G7, который выйдет с двойной камерой недавно появились в Сети. Опубликовал их веб-сайт Slashleaks.
Новые снимки смартфона Moto G7 с двойной камерой появились в Сети

Фотоснимки новинки в мире мобильных телефонов Moto G7 от компании Motorola попали в Сеть. Ресурс Slashleaks показал потребительской аудитории качественные снимки смартфона, который планируют представить уже весной 2019 года.

На предоставленных веб-сайтом сюжетах устройство запечатлено в прозрачном чехле, который не мешает рассмотреть дизайнерские решения новинки. Гаджет будет оснащен двойной камерой с расположенными горизонтально модулями, которая поддерживается светодиодной вспышкой. Под камерой размещен сканер отпечатка пальца с изображение логотипа компании на нем. У девайса появились широкие рамки и каплевидный вырез на дисплее. Кнопки включения и регулировки звука разработчики разместили на правой боковой панели. Смартфон также имеет вход для наушников – 3,5 миллиметра. Предположительно представление новой модели и полный перечень ее характеристик состоится весной.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 14:16

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