Новые снимки смартфона Moto G7 с двойной камерой появились в Сети





Фотоснимки новинки в мире мобильных телефонов Moto G7 от компании Motorola попали в Сеть. Ресурс Slashleaks показал потребительской аудитории качественные снимки смартфона, который планируют представить уже весной 2019 года.На предоставленных веб-сайтом сюжетах устройство запечатлено в прозрачном чехле, который не мешает рассмотреть дизайнерские решения новинки. Гаджет будет оснащен двойной камерой с расположенными горизонтально модулями, которая поддерживается светодиодной вспышкой. Под камерой размещен сканер отпечатка пальца с изображение логотипа компании на нем. У девайса появились широкие рамки и каплевидный вырез на дисплее. Кнопки включения и регулировки звука разработчики разместили на правой боковой панели. Смартфон также имеет вход для наушников – 3,5 миллиметра. Предположительно представление новой модели и полный перечень ее характеристик состоится весной.