Канадский учёный объяснил, почему инопланетяне не выходят на контакт с человечеством





По теории канадского профессора, цивилизации, обладающие какими-то ни было ценными ресурсами, становятся более развитыми. При этом любой ресурс имеет свойство уменьшаться, что приводит к его более экономному использованию. Исходя из этого можно предположить, что представители иных цивилизаций, в целях экономии не готовы делиться ими с другими расами, и именно поэтому не ищут с ними контактов.Если взять Землю, обладающую богатыми залежами полезных ископаемых, водой, воздухом и прочими ресурсами, и предположить, что через какой-то временной период они значительно уменьшатся, то возникнет вопрос - готово ли человечество делиться с кем-то дефицитными природными богатствами. Это же можно предположить и по отношению к инопланетянам, вряд ли они также будут готовы уступить часть чего-то своего другим расам.Стоит напомнить, существует и другая теория, в чём-то похожая на версию профессора Кента: велика вероятность того, что космические пришельцы окажутся агрессивными захватчиками, претендующими на богатства планеты. И стоит задуматься, нужно ли вообще землянам искать контакты с представителями других цивилизаций, гипотетически способных уничтожить их родину.