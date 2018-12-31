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Канадский учёный объяснил, почему инопланетяне не выходят на контакт с человечеством

Канадский учёный Адриан Кент (профессор Института теоретической физики в Уотерлу) озвучил свою теорию, почему представители инопланетных цивилизаций до сих пор не вышли на контакт с человечеством. Он предполагает, более развитые инопланетяне не готовы делиться с другими расами накопленным опытом и ресурсами.

Канадский учёный объяснил, почему инопланетяне не выходят на контакт с человечеством

По теории канадского профессора, цивилизации, обладающие какими-то ни было ценными ресурсами, становятся более развитыми. При этом любой ресурс имеет свойство уменьшаться, что приводит к его более экономному использованию. Исходя из этого можно предположить, что представители иных цивилизаций, в целях экономии не готовы делиться ими с другими расами, и именно поэтому не ищут с ними контактов.

Если взять Землю, обладающую богатыми залежами полезных ископаемых, водой, воздухом и прочими ресурсами, и предположить, что через какой-то временной период они значительно уменьшатся, то возникнет вопрос - готово ли человечество делиться с кем-то дефицитными природными богатствами. Это же можно предположить и по отношению к инопланетянам, вряд ли они также будут готовы уступить часть чего-то своего другим расам.


Стоит напомнить, существует и другая теория, в чём-то похожая на версию профессора Кента: велика вероятность того, что космические пришельцы окажутся агрессивными захватчиками, претендующими на богатства планеты. И стоит задуматься, нужно ли вообще землянам искать контакты с представителями других цивилизаций, гипотетически способных уничтожить их родину.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:54

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