Сальма Хайек показала фанатам в Instagram свою фигуру в купальнике

Сальма Хайек приняла решение встретить Рождество на берегу океана вместе с 11-летней дочерью Валентиной и супругом - французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Артистка накануне в своем микроблоге выложила ряд фото, которые сделаны во время зимних каникул. На одной из публикаций звезда запечатлена возле тропических деревьев, кокетливо показывая в объектив камеры роскошную грудь. На втором снимке она сидит, медитируя на пляже, а на третьем - входит в воду. Сдельный купальник черного цвета эффектно подчеркнул аппетитные формы актрисы.Стоит отметить, что этим летом супруги отдыхали на Бора-Бора, где Сальма Хайек опять вышла замуж за собственного супруга. Бизнесмен принял решение устроить любимой сюрприз, предложив неожиданно жене снова повторить свадебную церемонию прямо на пляже. Артистка была одета в платье цвета фуксии, а в ее руках находился букет цветов. Церемония состоялась по местным обычаям.