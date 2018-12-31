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Сальма Хайек показала фанатам в Instagram свою фигуру в купальнике

На рождественские каникулы Сальма Хайек отправилась в отпуск вместе со своей семьей на один из тропических островов. 52-летняя голливудская киноактриса в своем Instagram-аккаунте обнародовала фото, похваставшись поклонникам идеальной фигурой в купальнике.

Сальма Хайек показала фанатам в Instagram свою фигуру в купальнике


Сальма Хайек приняла решение встретить Рождество на берегу океана вместе с 11-летней дочерью Валентиной и супругом - французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Артистка накануне в своем микроблоге выложила ряд фото, которые сделаны во время зимних каникул. На одной из публикаций звезда запечатлена возле тропических деревьев, кокетливо показывая в объектив камеры роскошную грудь. На втором снимке она сидит, медитируя на пляже, а на третьем - входит в воду. Сдельный купальник черного цвета эффектно подчеркнул аппетитные формы актрисы.

Стоит отметить, что этим летом супруги отдыхали на Бора-Бора, где Сальма Хайек опять вышла замуж за собственного супруга. Бизнесмен принял решение устроить любимой сюрприз, предложив неожиданно жене снова повторить свадебную церемонию прямо на пляже. Артистка была одета в платье цвета фуксии, а в ее руках находился букет цветов. Церемония состоялась по местным обычаям.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:15

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