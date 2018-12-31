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Младшая сестра Саши Черно собирается прийти на «Дом-2»

Младшей сестре Саши Черно Тане всего 15-лет, но она уже задумывается о том времени, когда сможет прийти на проект «Дом-2».

Более того, чтобы стать участницей реалити-шоу, ей нужно завершить образование в школе.

Младшая сестра Саши Черно собирается прийти на «Дом-2»

Несмотря на обилие недоброжелателей и многочисленную критику Александре Черно удалось построить на проекте свою любовь и выйти замуж. Удачно или нет, покажет время, но теперь ее примеру хочет последовать младшая сестренка.

В беседе с журналистами Таня призналась, что смотрит телестройку и радуется успехам старшей сестры, но чтобы повторить ее путь ей нужно еще как минимум три хода, чтобы стать совершеннолетней.

Младшая сестра Саши Черно собирается прийти на «Дом-2»

При этом бабушка Тани Надежда Васильевна категорически против ее участия в телепроекте и надеется, что после школы девушка отправится не на «Дом-2» а в институт, и лишь после его окончания сможет думать о личной жизни.

Впрочем, 15-летняя девушка уверена, что счастливый пример Александры изменит решение бабушки и она пополнит ряды участников телестройки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:55

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