Младшая сестра Саши Черно собирается прийти на «Дом-2»





Более того, чтобы стать участницей реалити-шоу, ей нужно завершить образование в школе.Несмотря на обилие недоброжелателей и многочисленную критику Александре Черно удалось построить на проекте свою любовь и выйти замуж. Удачно или нет, покажет время, но теперь ее примеру хочет последовать младшая сестренка.В беседе с журналистами Таня призналась, что смотрит телестройку и радуется успехам старшей сестры, но чтобы повторить ее путь ей нужно еще как минимум три хода, чтобы стать совершеннолетней.При этом бабушка Тани Надежда Васильевна категорически против ее участия в телепроекте и надеется, что после школы девушка отправится не на «Дом-2» а в институт, и лишь после его окончания сможет думать о личной жизни.Впрочем, 15-летняя девушка уверена, что счастливый пример Александры изменит решение бабушки и она пополнит ряды участников телестройки.