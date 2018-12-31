Младшая сестра Саши Черно собирается прийти на «Дом-2»
Младшей сестре Саши Черно Тане всего 15-лет, но она уже задумывается о том времени, когда сможет прийти на проект «Дом-2».
Более того, чтобы стать участницей реалити-шоу, ей нужно завершить образование в школе.
Несмотря на обилие недоброжелателей и многочисленную критику Александре Черно удалось построить на проекте свою любовь и выйти замуж. Удачно или нет, покажет время, но теперь ее примеру хочет последовать младшая сестренка.
В беседе с журналистами Таня призналась, что смотрит телестройку и радуется успехам старшей сестры, но чтобы повторить ее путь ей нужно еще как минимум три хода, чтобы стать совершеннолетней.
При этом бабушка Тани Надежда Васильевна категорически против ее участия в телепроекте и надеется, что после школы девушка отправится не на «Дом-2» а в институт, и лишь после его окончания сможет думать о личной жизни.
Впрочем, 15-летняя девушка уверена, что счастливый пример Александры изменит решение бабушки и она пополнит ряды участников телестройки.
Более того, чтобы стать участницей реалити-шоу, ей нужно завершить образование в школе.
Несмотря на обилие недоброжелателей и многочисленную критику Александре Черно удалось построить на проекте свою любовь и выйти замуж. Удачно или нет, покажет время, но теперь ее примеру хочет последовать младшая сестренка.
В беседе с журналистами Таня призналась, что смотрит телестройку и радуется успехам старшей сестры, но чтобы повторить ее путь ей нужно еще как минимум три хода, чтобы стать совершеннолетней.
При этом бабушка Тани Надежда Васильевна категорически против ее участия в телепроекте и надеется, что после школы девушка отправится не на «Дом-2» а в институт, и лишь после его окончания сможет думать о личной жизни.
Впрочем, 15-летняя девушка уверена, что счастливый пример Александры изменит решение бабушки и она пополнит ряды участников телестройки.