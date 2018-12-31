Южная Корея с 1 января откажется от пластиковых пакетов





С 2019 года в магазинах Южной Кореи продавцы должны предлагать своим покупателям пакеты, которые сделаны из ткани или бумаги. Исключением является рыба и мясо. Для этих продуктов пластиковые пакеты разрешены. В случае нарушения данного закона, торговая сеть выплатит штраф в размере 3 млн вон ( 26000 $). Следующим шагом правительства будет запрет таких пакетов в химчистках и прачечных.Примечательно, что в октябре текущего года Грузия ввела запрет на распространение, производство и торговлю в другие государства полиэтиленовых пакетов, толщина которых не превышает 15 микрон. А уже в апреле вступит в силу полный запрет на их производство.