Южная Корея с 1 января откажется от пластиковых пакетов
В Южной Корее с 1 января вступит в силу закон, запрещающий реализацию пластиковых пакетов во всех крупных магазинах и небольших торговых единицах. В общей сложности запрет коснется около 2000 торговых центров и почти 11000 супермаркетов страны.
С 2019 года в магазинах Южной Кореи продавцы должны предлагать своим покупателям пакеты, которые сделаны из ткани или бумаги. Исключением является рыба и мясо. Для этих продуктов пластиковые пакеты разрешены. В случае нарушения данного закона, торговая сеть выплатит штраф в размере 3 млн вон ( 26000 $). Следующим шагом правительства будет запрет таких пакетов в химчистках и прачечных.
Примечательно, что в октябре текущего года Грузия ввела запрет на распространение, производство и торговлю в другие государства полиэтиленовых пакетов, толщина которых не превышает 15 микрон. А уже в апреле вступит в силу полный запрет на их производство.
С 2019 года в магазинах Южной Кореи продавцы должны предлагать своим покупателям пакеты, которые сделаны из ткани или бумаги. Исключением является рыба и мясо. Для этих продуктов пластиковые пакеты разрешены. В случае нарушения данного закона, торговая сеть выплатит штраф в размере 3 млн вон ( 26000 $). Следующим шагом правительства будет запрет таких пакетов в химчистках и прачечных.
Примечательно, что в октябре текущего года Грузия ввела запрет на распространение, производство и торговлю в другие государства полиэтиленовых пакетов, толщина которых не превышает 15 микрон. А уже в апреле вступит в силу полный запрет на их производство.
Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:23