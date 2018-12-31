АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Перед землетрясением в небе над Индонезией появилось необычное сияние

Несколько дней назад в Индонезии случилось землетрясение в 7,2 балла. Очевидцы уверяют, что перед подземными толчками в небе было замечено необычное сияние.

Перед землетрясением в небе над Индонезией появилось необычное сияние

В Индонезии землетрясения происходят довольно часто. Но последние подземные толчки были ознаменованы необычным свечение в небе. Свидетелям данного явления удалось запечатлеть его на видео, которое позже появилось в Сети. На ролике хорошо видно, как в небе появляется некое непонятное сияние, которое похоже на огромный клык.


Пользователи Сети, которые уже успели просмотреть данный ролик, решили высказать собственное мнение по этому поводу. Некоторые уверены, что необычное свечение - это было религиозное знамение. Другие считают, что инопланетяне хотели предотвратить землетрясение, но у них ничего не вышло. Есть мнение и о том, что это было предупреждение о надвигающейся опасности, но кто его послал - неизвестно. Были и те пользователи Сети, кто весьма скептически отнесся к данному ролику.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
В мире
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Житель Казахстана отправился на велосипеде в
В будущем году стартует продажа коллекционного
Сальма Хайек показала фанатам в Instagram свою
Наоми Уоттс спасается от холода в Нью-Йорке в
Названа пятерка самых удачливых российских
Названы 5 не отмечающих Новый год стран
Будем радоваться и надеяться: Максим Галкин и
Наталья Штурм показала постельный снимок с
Южная Корея с 1 января откажется от пластиковых
Перед землетрясением в небе над Индонезией
Семья Ирины Шейк проводила сестру модели в
Минобороны РФ: Премии псковских военных не были
Мочалочка-выручалочка: Самбурская вместо
В рейтинг неэтичных технологических достижений
Участнице группы "Фабрика" Саше Савельевой нашли
NASA нашло необычные синие пески на Марсе
Автолюбитель из Тольятти превратил "десятку" в
В Нижнем Новгороде сотрудники ЖКХ в одежде
Алена Водонаева стала жертвой интернет-мошенников
Помощница Евгения Петросяна рассказала, сделал ли
Поклонники Насти Каменских не оценили ее костюм
Младшая сестра Саши Черно собирается прийти на
Ученые рассказали о лучшем средстве от похмелья
Менеджер автосалона поделился способами покупки
Врачи рассказали, почему новогодние праздники
Анастасия Волочкова собирается встречать Новый
"Хрю-хрю": Александр Демидов приветствует хозяйку
ФСБ озвучила единственную версию обрушения
Новогодняя ночь – напряженное время в работе
Главный диетолог России посоветовал не портить
Просмотреть все новости