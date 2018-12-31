Перед землетрясением в небе над Индонезией появилось необычное сияние





В Индонезии землетрясения происходят довольно часто. Но последние подземные толчки были ознаменованы необычным свечение в небе. Свидетелям данного явления удалось запечатлеть его на видео, которое позже появилось в Сети. На ролике хорошо видно, как в небе появляется некое непонятное сияние, которое похоже на огромный клык.Пользователи Сети, которые уже успели просмотреть данный ролик, решили высказать собственное мнение по этому поводу. Некоторые уверены, что необычное свечение - это было религиозное знамение. Другие считают, что инопланетяне хотели предотвратить землетрясение, но у них ничего не вышло. Есть мнение и о том, что это было предупреждение о надвигающейся опасности, но кто его послал - неизвестно. Были и те пользователи Сети, кто весьма скептически отнесся к данному ролику.