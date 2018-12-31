Минобороны РФ: Премии псковских военных не были потрачены на строительство храма ВС
Министерство обороны РФ отвергло обвинения в нецелевом использовании новогодних премий военнослужащих псковского гарнизона. Официальные представители министерства утверждают, что вся информация, в которой говорится о том, что премии частично были направлены на воздвижение главного храма ВС РФ, была сфабрикована украинскими пропагандистами.
На официальной странице в Facebook Минобороны РФ подчеркнуло, что все расчеты с российскими военнослужащими ведутся в безналичной форме. У каждого военного имеется персональная банковская карта, на которую поступают деньги. Данная статья расходов является наиболее защищенной и контролируемой, поэтому переводы денежных средств на иные цели здесь в принципе невозможны.
Да, военнослужащие осуществляют денежные пожертвования на строительство храма, воздвигаемого в честь Победы в Великой Отечественной войне, но делают они это в добровольном порядке. Все пожертвования полностью прозрачны и доступны для аудиторской проверки.
На официальной странице в Facebook Минобороны РФ подчеркнуло, что все расчеты с российскими военнослужащими ведутся в безналичной форме. У каждого военного имеется персональная банковская карта, на которую поступают деньги. Данная статья расходов является наиболее защищенной и контролируемой, поэтому переводы денежных средств на иные цели здесь в принципе невозможны.
Да, военнослужащие осуществляют денежные пожертвования на строительство храма, воздвигаемого в честь Победы в Великой Отечественной войне, но делают они это в добровольном порядке. Все пожертвования полностью прозрачны и доступны для аудиторской проверки.
Политика
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:41