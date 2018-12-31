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Участнице группы "Фабрика" Саше Савельевой нашли замену

Недавно стали известны причины, по которым участница российской поп-группы «Фабрика» Саша Савельева не принимает участие в выступлениях коллектива. Всё оказалось гораздо проще многих версий, построенных фанатами – певица заболела и ей нашли временную замену.

Участнице группы "Фабрика" Саше Савельевой нашли замену

В последнее время фанаты группы «Фабрика» были удивлены отсутствием на концертах одной из участниц Саши Савельевой. Некоторые предполагали, что певица покинула коллектив, так как увидели вместо неё на сцене другую артистку, другие подозревали, что Александра беременна и пока не может выступать.

Участнице группы "Фабрика" Саше Савельевой нашли замену

Савельева уже почти девять лет живёт в счастливом браке с популярным российским актёром Кириллом Сафоновым, вероятно, именно это натолкнуло поклонников певицы на мысли об её «интересном» положении. Но недавно стало известно, после новогодних праздников певица планирует вернуться на сцену и снова продолжит выступать с коллективом. Причиной её отсутствия на концертах называют пошатнувшееся здоровье, что произошло, вероятно, из-за напряжённого предпраздничного графика и частых гастролей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:13

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