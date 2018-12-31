Автолюбитель из Тольятти превратил "десятку" в Hyundai Solaris





В Сети уже появились снимки эксперимента местного умельца. Он преобразил ВАЗ-2110, объединив кузов легковушки с "мордой" корейской иномарки первой генерации. Необычная "десятка" получила бампер и передние фары Hyundai Solaris. Интересно, что для установки последних автолюбитель перекроил передние крылья и капот.Создатель LADA Solaris ещё не закончил "совершенствование" автомобиля. Ему предстоит полностью изменить салон, затем покрасить и покрыть лаком модель.Не всем любителям тюнинга идея тольяттинского конструктора понравилась. Некоторые пользователи написали в Instagram, что владельцу просто нужно купить новый автомобиль. Однако нашлись и те, кто поддержал создателя LADA Solaris, так как самое главное, чтобы хозяину нравилось.