В Нижнем Новгороде сотрудники ЖКХ в одежде Санта-Клаусов бесплатно делали в домах ремонты





Нижегородские сотрудники ЖКХ перед Новым годом заставили местных жителей поверить в чудеса. В этот раз она действительно пришли помочь и угостить всех сладостями, которыми были заполнены карманы костюмов. Авторы акции занимались починкой доводчиков входных дверей, ремонтом счетчиков и кранов. Жест доброй воли коммунальщиков пришелся по вкусу жителям домов, а их они обошли около 20.Санта-Клаусы так же ушли не с пустыми руками – в огромный мешок они сложили многочисленные пожелания от жильцов. Угостив всех сладостями, добрые волшебники удалились.