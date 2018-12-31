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В Нижнем Новгороде сотрудники ЖКХ в одежде Санта-Клаусов бесплатно делали в домах ремонты

В Нижнем Новгороде сотрудники местных коммунальных служб решили устроить предновогоднюю акцию. Переодевшись в костюмы Санта-Клаусов они стали ходить по домам и спрашивать у жильцов, не нужна ли им какая-либо помощь.
В Нижнем Новгороде сотрудники ЖКХ в одежде Санта-Клаусов бесплатно делали в домах ремонты

Нижегородские сотрудники ЖКХ перед Новым годом заставили местных жителей поверить в чудеса. В этот раз она действительно пришли помочь и угостить всех сладостями, которыми были заполнены карманы костюмов. Авторы акции занимались починкой доводчиков входных дверей, ремонтом счетчиков и кранов. Жест доброй воли коммунальщиков пришелся по вкусу жителям домов, а их они обошли около 20.

Санта-Клаусы так же ушли не с пустыми руками – в огромный мешок они сложили многочисленные пожелания от жильцов. Угостив всех сладостями, добрые волшебники удалились.



 
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Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:29

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