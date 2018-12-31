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Помощница Евгения Петросяна рассказала, сделал ли артист ей предложение

Недавно в эфире одной из программ молодая помощница известного юмориста Евгения Петросяна 29-летняя Татьяна Брухунова ответила на некоторые вопросы, в частности, рассказала, сделал ли ей предложение руки и сердца именитый артист. Судя по разговорам, именно Татьяна стала причиной расставания Елены Степаненко с супругом.

Помощница Евгения Петросяна рассказала, сделал ли артист ей предложение

Появившиеся разговоры о разводе двух известных российских артистов разговорного жанра Елены Степаненко и Евгения Вагановича Петросяна для многих стал огромной неожиданностью. Поклонники звёзд надеялись, что они помирятся и расставания не будет, но их надежды оказались напрасными, в середине ноября этого года артисты получили официальный развод, прожив в браке больше тридцати лет.

По разговорам, сейчас у Евгения Вагановича роман с руководителем театра эстрадных миниатюр Татьяной Брухуновой. Многие критикуют 73-летнего артиста за связь с молодой помощницей, а также не видят будущего у столь неординарных отношений.

Помощница Евгения Петросяна рассказала, сделал ли артист ей предложение

Не так давно на безымянном пальце Брухуновой появилось кольцо, похожее на помолвочное и, естественно, первым вопросом, заданным ей в студии, было, сделал ли Петросян ей предложение руки и сердца. Татьяна сказала, замуж её пока не звали, а, опережая следующий вопрос, сообщила всем, что не беременна, и не стоит верить всем слухам.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:15

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