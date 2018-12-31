Помощница Евгения Петросяна рассказала, сделал ли артист ей предложение





Появившиеся разговоры о разводе двух известных российских артистов разговорного жанра Елены Степаненко и Евгения Вагановича Петросяна для многих стал огромной неожиданностью. Поклонники звёзд надеялись, что они помирятся и расставания не будет, но их надежды оказались напрасными, в середине ноября этого года артисты получили официальный развод, прожив в браке больше тридцати лет.По разговорам, сейчас у Евгения Вагановича роман с руководителем театра эстрадных миниатюр Татьяной Брухуновой. Многие критикуют 73-летнего артиста за связь с молодой помощницей, а также не видят будущего у столь неординарных отношений.Не так давно на безымянном пальце Брухуновой появилось кольцо, похожее на помолвочное и, естественно, первым вопросом, заданным ей в студии, было, сделал ли Петросян ей предложение руки и сердца. Татьяна сказала, замуж её пока не звали, а, опережая следующий вопрос, сообщила всем, что не беременна, и не стоит верить всем слухам.