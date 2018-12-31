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Поклонники Насти Каменских не оценили ее костюм Клеопатры

Настя Каменских уже несколько лет является наставником на шоу "Х-фактор". Для очередного эфира исполнительница выбрала костюм Клеопатры и опубликовала ролик в новом образе в Instagram. Но подписчики не оценили старания знаменитости.

Поклонники Насти Каменских не оценили ее костюм Клеопатры

Настя Каменских весьма активно пользуется социальными сетями. Певица делает посты, в которых рассказывает все, что происходит в ее жизни. Накануне исполнительница сделала новый пост у себя на странице в Instagram. Знаменитость опубликовала небольшой ролик, на котором она запечатлена в костюме Клеопатры. Именно такой образ Настя Каменских решила выбрать для появления в эфире "Х-фактора". Но подписчикам певицы ее новый наряд не понравился.

Поклонники Насти Каменских не оценили ее костюм Клеопатры

Поклонники знаменитости начали писать: "Что происходит? Такое впечатление, что кастинг на фильм для взрослых. Не ожидала такого от вас", "Настя, ты замечаешь сколько в тебе стало жеманства и позёрства? Ты такая не была", "Перебор - не красиво", "Настя, раньше ты была круче!!!!", "Каменских во что ты превратилась, ужас!?". Несмотря на негативные комментарии пост певицы собрал более 60 тысяч лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:00

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