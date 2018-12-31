Поклонники Насти Каменских не оценили ее костюм Клеопатры

Настя Каменских весьма активно пользуется социальными сетями. Певица делает посты, в которых рассказывает все, что происходит в ее жизни. Накануне исполнительница сделала новый пост у себя на странице в Instagram. Знаменитость опубликовала небольшой ролик, на котором она запечатлена в костюме Клеопатры. Именно такой образ Настя Каменских решила выбрать для появления в эфире "Х-фактора". Но подписчикам певицы ее новый наряд не понравился.Поклонники знаменитости начали писать: "Что происходит? Такое впечатление, что кастинг на фильм для взрослых. Не ожидала такого от вас", "Настя, ты замечаешь сколько в тебе стало жеманства и позёрства? Ты такая не была", "Перебор - не красиво", "Настя, раньше ты была круче!!!!", "Каменских во что ты превратилась, ужас!?". Несмотря на негативные комментарии пост певицы собрал более 60 тысяч лайков.