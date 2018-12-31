Поклонники Насти Каменских не оценили ее костюм Клеопатры
Настя Каменских уже несколько лет является наставником на шоу "Х-фактор". Для очередного эфира исполнительница выбрала костюм Клеопатры и опубликовала ролик в новом образе в Instagram. Но подписчики не оценили старания знаменитости.
Настя Каменских весьма активно пользуется социальными сетями. Певица делает посты, в которых рассказывает все, что происходит в ее жизни. Накануне исполнительница сделала новый пост у себя на странице в Instagram. Знаменитость опубликовала небольшой ролик, на котором она запечатлена в костюме Клеопатры. Именно такой образ Настя Каменских решила выбрать для появления в эфире "Х-фактора". Но подписчикам певицы ее новый наряд не понравился.
Поклонники знаменитости начали писать: "Что происходит? Такое впечатление, что кастинг на фильм для взрослых. Не ожидала такого от вас", "Настя, ты замечаешь сколько в тебе стало жеманства и позёрства? Ты такая не была", "Перебор - не красиво", "Настя, раньше ты была круче!!!!", "Каменских во что ты превратилась, ужас!?". Несмотря на негативные комментарии пост певицы собрал более 60 тысяч лайков.
Настя Каменских весьма активно пользуется социальными сетями. Певица делает посты, в которых рассказывает все, что происходит в ее жизни. Накануне исполнительница сделала новый пост у себя на странице в Instagram. Знаменитость опубликовала небольшой ролик, на котором она запечатлена в костюме Клеопатры. Именно такой образ Настя Каменских решила выбрать для появления в эфире "Х-фактора". Но подписчикам певицы ее новый наряд не понравился.
Поклонники знаменитости начали писать: "Что происходит? Такое впечатление, что кастинг на фильм для взрослых. Не ожидала такого от вас", "Настя, ты замечаешь сколько в тебе стало жеманства и позёрства? Ты такая не была", "Перебор - не красиво", "Настя, раньше ты была круче!!!!", "Каменских во что ты превратилась, ужас!?". Несмотря на негативные комментарии пост певицы собрал более 60 тысяч лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:00