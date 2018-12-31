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Менеджер автосалона поделился способами покупки машины со скидкой

Бывший менеджер автосалона поделился шестью способами покупки машины со скидкой. На снижение цены могут влиять конкуренция фирм и время реализации авто.
Менеджер автосалона поделился способами покупки машины со скидкой

Менеджер советует при желании приобрести машину заглянуть не в один салон, а посетить как можно больше, узнав расценки на одни и те же модели. С соответствующим купоном можно прийти к дилеру, предложив сбить цену. Желая сохранить за собой клиента, продавец отдаст авто с небольшой скидкой.

Также стоит обратить своё внимание на машины с ПТС, поскольку у них срок реализации имеет определённые ограничений. Если таковой подходит к концу, салону будет выгодней сбить цену, нежели потерять деньги полностью.

Нужно внимательно прочесть, что указано в ПТС. Не столь популярны у покупателей автомобили с мощностью больше 250 л. с. в связи с транспортным налогом.

Программа trade-in предусматривает выгодные предложения. Также в салонах есть кредитное обеспечение страховки, приобретения дополнительного оборудования и финансовой услуги.

Для получения скидки можно воспользоваться планом продаж, подходящим к концу в последние дни месяца. В это время можно сделать выгодную покупку. Наконец, наличие мелких вмятин или царапин также позволяет сохранить значительную сумму денег.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:41

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