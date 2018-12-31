Менеджер автосалона поделился способами покупки машины со скидкой





Менеджер советует при желании приобрести машину заглянуть не в один салон, а посетить как можно больше, узнав расценки на одни и те же модели. С соответствующим купоном можно прийти к дилеру, предложив сбить цену. Желая сохранить за собой клиента, продавец отдаст авто с небольшой скидкой.Также стоит обратить своё внимание на машины с ПТС, поскольку у них срок реализации имеет определённые ограничений. Если таковой подходит к концу, салону будет выгодней сбить цену, нежели потерять деньги полностью.Нужно внимательно прочесть, что указано в ПТС. Не столь популярны у покупателей автомобили с мощностью больше 250 л. с. в связи с транспортным налогом.Программа trade-in предусматривает выгодные предложения. Также в салонах есть кредитное обеспечение страховки, приобретения дополнительного оборудования и финансовой услуги.Для получения скидки можно воспользоваться планом продаж, подходящим к концу в последние дни месяца. В это время можно сделать выгодную покупку. Наконец, наличие мелких вмятин или царапин также позволяет сохранить значительную сумму денег.