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Виктория Романец заявила, что благодаря хейтерам зарабатывает большие деньги

Экс-участница «Дома-2» Виктория Романец поделилась в Instagram отношением к недоброжелателям, которые часто критикуют ее в комментариях, и отметила, что именно благодаря их просмотрам у нее повышаются рейтинги и благосостояние.

Виктория рассказала, что когда за ее жизнью следят антифанаты, ей это совсем не мешает, и жизнь не становится хуже. Наоборот, хейтеры увеличивают просмотры и рейтинги, а Романец на рекламе в Instagram зарабатывает большие деньги.

Виктория Романец заявила, что благодаря хейтерам зарабатывает большие деньги

Напомним, что около года назад Виктория Романец и Антон Гусев сочетались узами брака и стали активно постить свою личную жизнь, путешествия, визиты в рестораны и прочие атрибуты роскошной жизни в Сети.

Виктория Романец заявила, что благодаря хейтерам зарабатывает большие деньги

На данный момент у Виктории свыше 2,8 млн подписчиков, а промо-посты на ее странице оцениваются в сумму около 50 тысяч рублей.

Виктория Романец заявила, что благодаря хейтерам зарабатывает большие деньги

Примечательно, что Антон Гусев вообще недоумевает, чем вызвано столько негатива в его сторону, ведь он пропагандирует здоровый образ жизни, имеет сына и старается прилично зарабатывать. Но молодой человек объясняет это банальной завистью людей, которые не смогли состояться в жизни.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:41

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