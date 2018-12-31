Виктория Романец заявила, что благодаря хейтерам зарабатывает большие деньги





Виктория рассказала, что когда за ее жизнью следят антифанаты, ей это совсем не мешает, и жизнь не становится хуже. Наоборот, хейтеры увеличивают просмотры и рейтинги, а Романец на рекламе в Instagram зарабатывает большие деньги.Напомним, что около года назад Виктория Романец и Антон Гусев сочетались узами брака и стали активно постить свою личную жизнь, путешествия, визиты в рестораны и прочие атрибуты роскошной жизни в Сети.На данный момент у Виктории свыше 2,8 млн подписчиков, а промо-посты на ее странице оцениваются в сумму около 50 тысяч рублей.Примечательно, что Антон Гусев вообще недоумевает, чем вызвано столько негатива в его сторону, ведь он пропагандирует здоровый образ жизни, имеет сына и старается прилично зарабатывать. Но молодой человек объясняет это банальной завистью людей, которые не смогли состояться в жизни.