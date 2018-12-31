Анастасия Волочкова собирается встречать Новый год с «икрой на огурцах»





Личная жизнь Анастасии Волочковой интересует многих людей. Недавно у знаменитости появился новый возлюбленный, которого она пока скрывает от общественности. Но ведущая передачи «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева не упустила возможности узнать у балерины, чем она будет угощать своего возлюбленного в новогоднюю ночь. Анастасия Волочкова решила поделиться с телеведущей несколькими рецептами своего праздничного стола.Знаменитость рассказала, что традиционного салата оливье у нее не будет. Балерина отметила, что не употребляет майонез, поскольку следит за фигурой. Также Анастасия Волочкова сообщила, что не ест хлеб, поэтому они с возлюбленным, который тоже следит за своей фигурой, просто положат икру на огурцы и это будет намного вкуснее, чем салат оливье.