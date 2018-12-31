Ольга Бузова заявила в эфире, что хочет новых отношений и любви





Напомним, что Ольга стала главной героиней шоу «Замуж за Бузову» и серьезно намеревалась обзавестись постоянным поклонником, а то и мужем.Правда, победитель проекта оказался мошенником, и на тот момент Бузова заявляла, что разочаровалась в любви.В преддверии Нового года Ольга в программе «Бородина против Бузовой» публично попросила у Вселенной отношений и любви, отметив, что «не выпендривается» и даже умеет готовить.Более того, Ольга предложила незамужним девицам в студии подойти к ней и вместе попросить любви у Вселенной.Интересно, что Бузова считает самыми лучшими мужчинами русских и именно среди них надеется встретить своего суженого.