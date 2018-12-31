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Ольга Бузова заявила в эфире, что хочет новых отношений и любви

Личная жизнь популярной ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой оказалась у всех на виду в уходящем году, и хотя романтические отношения звезда так и не построила, вновь столкнувшись с предательством, она не унывает и опять заявляет о готовности к новой любви.

Напомним, что Ольга стала главной героиней шоу «Замуж за Бузову» и серьезно намеревалась обзавестись постоянным поклонником, а то и мужем.

Ольга Бузова заявила в эфире, что хочет новых отношений и любви

Правда, победитель проекта оказался мошенником, и на тот момент Бузова заявляла, что разочаровалась в любви.

В преддверии Нового года Ольга в программе «Бородина против Бузовой» публично попросила у Вселенной отношений и любви, отметив, что «не выпендривается» и даже умеет готовить.

Ольга Бузова заявила в эфире, что хочет новых отношений и любви

Более того, Ольга предложила незамужним девицам в студии подойти к ней и вместе попросить любви у Вселенной.

Интересно, что Бузова считает самыми лучшими мужчинами русских и именно среди них надеется встретить своего суженого.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:22

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