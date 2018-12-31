Ольга Бузова заявила в эфире, что хочет новых отношений и любви
Личная жизнь популярной ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой оказалась у всех на виду в уходящем году, и хотя романтические отношения звезда так и не построила, вновь столкнувшись с предательством, она не унывает и опять заявляет о готовности к новой любви.
Напомним, что Ольга стала главной героиней шоу «Замуж за Бузову» и серьезно намеревалась обзавестись постоянным поклонником, а то и мужем.
Правда, победитель проекта оказался мошенником, и на тот момент Бузова заявляла, что разочаровалась в любви.
В преддверии Нового года Ольга в программе «Бородина против Бузовой» публично попросила у Вселенной отношений и любви, отметив, что «не выпендривается» и даже умеет готовить.
Более того, Ольга предложила незамужним девицам в студии подойти к ней и вместе попросить любви у Вселенной.
Интересно, что Бузова считает самыми лучшими мужчинами русских и именно среди них надеется встретить своего суженого.
Напомним, что Ольга стала главной героиней шоу «Замуж за Бузову» и серьезно намеревалась обзавестись постоянным поклонником, а то и мужем.
Правда, победитель проекта оказался мошенником, и на тот момент Бузова заявляла, что разочаровалась в любви.
В преддверии Нового года Ольга в программе «Бородина против Бузовой» публично попросила у Вселенной отношений и любви, отметив, что «не выпендривается» и даже умеет готовить.
Более того, Ольга предложила незамужним девицам в студии подойти к ней и вместе попросить любви у Вселенной.
Интересно, что Бузова считает самыми лучшими мужчинами русских и именно среди них надеется встретить своего суженого.