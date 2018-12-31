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Ольга Бузова пожаловалась, что не чувствует приближения праздника

Уходящий год стал для ведущей «Дом-2» и певицы Ольги Бузовой триумфальным, что потребовало от нее немало физических и душевных сил, и теперь звезда жалуется на отсутствие новогоднего настроения, и ее единственное желание – выспаться.

В своем Instagram Бузова присоединилась к тем, кто не чувствует приближения праздника, она сообщила поклонникам, что вымоталась и хочет спать.

Ольга Бузова пожаловалась, что не чувствует приближения праздника

Но тут же никогда не унывающая певица предложила срочно создать новогоднее настроение самим и пригласила фанатов погулять в центре, что обеспечит настроение.

Поклонники стали предлагать свои «рецепты» новогоднего настроя, например «рвануть к морю» или «выпить глинтвейна и прогуляться по главным улицам города». Но чаще всего подписчики рекомендовали знаменитости просто выспаться, и тогда появится ощущение праздника.

Ольга Бузова пожаловалась, что не чувствует приближения праздника

Некоторые пользователи предположили, что обилие предновогодних съемок, в которых приняла участие Ольга Бузова, сыграло злую шутку, и звезда просто «выгорела».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:12

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