Ольга Бузова пожаловалась, что не чувствует приближения праздника
Уходящий год стал для ведущей «Дом-2» и певицы Ольги Бузовой триумфальным, что потребовало от нее немало физических и душевных сил, и теперь звезда жалуется на отсутствие новогоднего настроения, и ее единственное желание – выспаться.
В своем Instagram Бузова присоединилась к тем, кто не чувствует приближения праздника, она сообщила поклонникам, что вымоталась и хочет спать.
Но тут же никогда не унывающая певица предложила срочно создать новогоднее настроение самим и пригласила фанатов погулять в центре, что обеспечит настроение.
Поклонники стали предлагать свои «рецепты» новогоднего настроя, например «рвануть к морю» или «выпить глинтвейна и прогуляться по главным улицам города». Но чаще всего подписчики рекомендовали знаменитости просто выспаться, и тогда появится ощущение праздника.
Некоторые пользователи предположили, что обилие предновогодних съемок, в которых приняла участие Ольга Бузова, сыграло злую шутку, и звезда просто «выгорела».
В своем Instagram Бузова присоединилась к тем, кто не чувствует приближения праздника, она сообщила поклонникам, что вымоталась и хочет спать.
Но тут же никогда не унывающая певица предложила срочно создать новогоднее настроение самим и пригласила фанатов погулять в центре, что обеспечит настроение.
Поклонники стали предлагать свои «рецепты» новогоднего настроя, например «рвануть к морю» или «выпить глинтвейна и прогуляться по главным улицам города». Но чаще всего подписчики рекомендовали знаменитости просто выспаться, и тогда появится ощущение праздника.
Некоторые пользователи предположили, что обилие предновогодних съемок, в которых приняла участие Ольга Бузова, сыграло злую шутку, и звезда просто «выгорела».