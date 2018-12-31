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Главный диетолог России посоветовал не портить себе праздник в новогоднюю ночь

Главный диетолог России Алексей Ковальков рассказал, как привести свой организм в норму после обильного употребления праздничных блюд в новогоднюю ночь. Также он посоветовал россиянам не портить себе торжество и не ограничиваться в угощениях и лакомствах.


Главный диетолог России посоветовал не портить себе праздник в новогоднюю ночь

Эксперт рассказал, что если человек весь год придерживался здорового питания, занимался спортом, то один день кулинарных излишеств ему ничем не грозит. Людям, которые не так ответственно в течение уходящего года относились к своему здоровью, также не стоит волноваться. И в этом случае один день принципиально ни на что не повлияет.

Алексей Ковальков обратил внимание на важность разгрузки организма после встречи Нового года. Он порекомендовал провести весь день на белковой диете, например, съесть два грейпфрута и девять яичных белков.

При этом эксперт в области диетологии посоветовал гражданам не заниматься подсчетом калорийности блюд на новогоднем столе, поскольку этот праздник – один из самых любимых в году, и во время застолья должна присутствовать соответствующая атмосфера и вкусная еда.



 
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Общество / Главные новости
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:49

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