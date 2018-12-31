Сати Казанова поблагодарила уходящий год за жизненные уроки

Во-первых, Сати Казанова сказала спасибо 2018 году за его удары по ее уязвимым местам, в результате чего они стали крепче.Во-вторых, певица признала, что в некоторых ситуациях вела себя неподобающим образом, а старый год указывал на эти моменты.В-третьих, неудачи, постигшие артистку в уходящем году (кражи, обманы, предательства, клевета), сделали ее более грамотной в юридических и финансовых вопросах, а также заставили реально смотреть на жизнь.В-четвертых, Сати Казанова призналась, что в 2018 году ее посещали чувства «тупости и беспомощности», однако это было для нее стимулом развиваться и двигаться дальше.Кроме того, исполнительница отметила поддержку, оказанную ей со стороны семьи и творческого коллектива.Она вспомнила и о знакомстве со своим кумиром Стингом, и о большой чести стать предметом обсуждения президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди во время их встречи.Все эти положительные моменты произошли с Сати Казановой в 2018 году, за что она также сказала ему спасибо.