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Сати Казанова поблагодарила уходящий год за жизненные уроки

Популярная певица Сати Казанова искренне поблагодарила уходящий год за преподнесенные ей жизненные уроки. Пост с соответствующими словами она разместила в социальной сети Instagram.

Сати Казанова поблагодарила уходящий год за жизненные уроки

Во-первых, Сати Казанова сказала спасибо 2018 году за его удары по ее уязвимым местам, в результате чего они стали крепче.

Во-вторых, певица признала, что в некоторых ситуациях вела себя неподобающим образом, а старый год указывал на эти моменты.

В-третьих, неудачи, постигшие артистку в уходящем году (кражи, обманы, предательства, клевета), сделали ее более грамотной в юридических и финансовых вопросах, а также заставили реально смотреть на жизнь.

В-четвертых, Сати Казанова призналась, что в 2018 году ее посещали чувства «тупости и беспомощности», однако это было для нее стимулом развиваться и двигаться дальше.

Кроме того, исполнительница отметила поддержку, оказанную ей со стороны семьи и творческого коллектива.

Она вспомнила и о знакомстве со своим кумиром Стингом, и о большой чести стать предметом обсуждения президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди во время их встречи.

Все эти положительные моменты произошли с Сати Казановой в 2018 году, за что она также сказала ему спасибо.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:38

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