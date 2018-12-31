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В финальной сцене блокбастера «Хищник» могла появиться Эллен Рипли

Создатели «Хищника» сняли несколько вариантов финальных сцен фантастического блокбастера, в одном из которых должна была появиться Эллен Рипли - главная героиня известных фильмов о другом монстре. Об этом сообщил в своем микроблоге в Instagram Юрий Эверсон, голливудский художник, курировавший в этом проекте вопросы спецэффектов.


В финальной сцене блокбастера «Хищник» могла появиться Эллен Рипли

Как рассказал Юрий Эверсон, появление Эллен Рипли в кадре предполагалось в момент демонстрирования боевого комплекта по ликвидации Хищников. Согласно задумке авторов, она должна была вылезти из капсулы, ее лицо было бы закрыто специально разработанной для этого проекта кислородной маской. Свидетельством того, что перед зрителями предстала именно Эллен Рипли, служила бы нашивка с ее именем на одежде. В итоге кинематографисты отдали предпочтение другому варианту финального эпизода.

Премьерный показ фильма «Хищник» состоялся в сентябре 2018 года. Его выход с нетерпением ждала зрительская аудитория, но показатели по сборам от проката указали на его провал. Расходы на создание блокбастера составили 88 млн. долл., а мировые сборы - 160 млн. долл.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:25

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