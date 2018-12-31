Настасья Самбурская выселяет мать ребенка Александра Головина из своей квартиры

Светлана Белогурова год назад родила ребенка от звезды сериала «Кадеты» Алекандра Головина. Еще во время ее беременности актер заявил, что не собирается принимать участие в судьбе малыша, однако она все равно приняла решение оставить ребенка.Тогда Настасья Самбурская предложила ей свою помощь. По словам знаменитости, она пустила молодую мать жить бесплатно в своей квартире, давала ей деньги на ежемесячные расходы, собрала у подруг детские вещи, собиралась оплатить услуги няни для ребенка, а также мотивировала постоялицу идти учиться. Взамен Светлане Белогуровой нужно было лишь не идти на телевидение и не допустить, чтобы эта ситуация стала достоянием общественности.Недавнее участие матери ребенка Александра Головина в популярном телешоу вызвало гнев у звезды сериала «Универ». Ей не понравилось, что этот поступок не был с ней согласован, кроме того, она обвинила Светлану Белогурову в том, что она захотела нажиться на скандале и вдобавок ко всему нелицеприятно отзывалась о своей добродетельнице. Теперь молодая мать должна покинуть жилье актрисы в месячный срок. Об этом Настасья Самбурская оставила эмоциональный пост в сети Instagram.Поклонники своими комментариями, в основном, выразили солидарность со своей любимицей. Они высказали единое мнение, процитировав народную мудрость «не делай добра - не получишь зла». Также они написали, что из-за таких случаев у них пропадает всякое желание помогать людям.