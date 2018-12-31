В 90-х годах Филипп Киркоров застал Аллу Пугачеву и Валерия Леонтьева обнаженными





В студии присутствовали Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Валерий Леонтьев и Николай Басков. Андрей Малахов прочитал новость из старого издания о казусе, случившемся на одной из вечеринок в загородном доме Валерия Леонтьева в 90-х годах.Все участники телешоу кроме Николая Баскова были тогда гостями певца. Филипп Киркоров же приехал с супругой Аллой Пугачевой.После того, как компания звезд повеселилась и разошлась отдыхать, Примадонне российской эстрады захотелось поплавать в расположенном на участке хозяина бассейне с теплой водой. Однако в одиночестве она заскучала и, разбудив Валерия Леонтьева, пригласила его к ней присоединиться. Автор статьи утверждает, что во время ночных купаний на артистах абсолютно не было одежды. Услышав звуки, доносившиеся из бассейна, проснулся Филипп Киркоров. Когда он увидел, что происходит, то огорчился и вернулся обратно в дом.Эта история изрядно позабавила присутствующих на передаче «участников» инцидента, а король российской эстрады заявил, что не припоминает о таком случае. Однако Валерий Леонтьев все же признал, что факт его совместного плавания с Аллой Пугачевой когда-то имел место быть, а Филипп Киркоров стал свидетелем этого действа.