АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Составлен рейтинг самых дорогих и быстрых автомобилей, которые можно арендовать за границей

Эксперты OneTwoTrip представили рейтинг самых быстрых и самых дорогих автомобилей, которые можно взять в аренду за границей. За основу критериев для отбора специалисты взяли мощность машин и время набора скорости до 100 километров в час. В анализе учитывалась информация о предложениях компаний по прокату автотранспортных средств в 100 самых востребованных туристических центрах мира.

Составлен рейтинг самых дорогих и быстрых автомобилей, которые можно арендовать за границей

Наивысшую цену за прокат придется заплатить в Венеции (Италия) за Lamborghini Huracan Spyder (610 лошадиных сил/3,2 секунды). Суточный прокат авто по цене 19 млн. рублей обойдется 218 тыс. рублей.

Исходя из стоимости самого транспортного средства, «пальма первенства» принадлежит Ferrari F12 Berlinetta (740 лошадиных сил/3,1 секунды). Его минимальная цена составляет 20 млн. рублей. Немецкие прокатные компании из города Мюнхен предлагают это авто за 165 тыс. рублей в сутки.

Лидирующие позиции средств автопередвижения по времени набора скорости 100 км/ч в перечне принадлежат трем машинам.
«Золотым» призером в списке выступает Lamborghini Aventador (700 лошадиных сил/2,9 секунды). Автомобиль стоит 17 млн. рублей и более, его можно взять в прокат в Абу-Даби (ОАЭ) за 185 тыс. рублей в сутки.

«Серебро» досталось Ferrari 488 Spider (670 лошадиных сил/3 секунды). Суточная аренда авто стоимостью 17 млн. рублей обойдется в 191 тыс. рублей. Воспользоваться предложением о 24-часовой аренде суперкара можно в Милане (Италия).

Обладателем «бронзы» стал Porsche 911 Turbo (540 лошадиных сил/3 секунды) Получать удовольствие целые сутки от езды на этом автомобиле по цене минимум 12 млн. рублей можно в Мюнхене (Германия) за 169 тыс. рублей.

Составлен рейтинг самых дорогих и быстрых автомобилей, которые можно арендовать за границей

Другими самыми дорогими и быстрыми транспортными средствами, представленными в рейтинге, являются автомобили, предлагаемые арендодателями из Рима (Италия), Женевы и Цюриха (Швейцария), Дубая (ОАЭ) и Дохи (Катар).



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новогодняя ночь – напряженное время в работе
Главный диетолог России посоветовал не портить
Виктория Романец заявила, что благодаря хейтерам
Сати Казанова поблагодарила уходящий год за
В финальной сцене блокбастера «Хищник» могла
Ольга Бузова заявила в эфире, что хочет новых
Настасья Самбурская выселяет мать ребенка
Ольга Бузова пожаловалась, что не чувствует
Составлен рейтинг самых дорогих и быстрых
В Австралии запустили автоматизированную
В 90-х годах Филипп Киркоров застал Аллу Пугачеву
В Китае разработана супертонкая серебряная
Диетологи назвали диету, во время которой можно
Kia получила высокую оценку по степени
Специалисты рассказали, как правильно
Егор Крид перед Новым годом решил стать
NASA может скрывать, чем грозят человечеству
В «АвтоВАЗе» отказались от выхода Lada Xray Sport
Команда Google AI научила искусственный интеллект
Екатерина Вуличенко объявила имя новорожденного
Американский учёный рассказал о технологиях
Кристина Орбакайте рассказала о трёх любимых
Этери Тутберидзе завела страничку в Instagram
Планшет LG V426 на ОС Android засветился в Сети
ТОП-100 самых красивых женщин мира: В рейтинг
Кроссовер Skoda Karoq RS появится на авторынке в
Девочки любуются: ТОП-100 самых сексуальных
Эксперты: MacBook Air 2018 стал главным провалом
Пираты опубликовали в сети интерактивный эпизод
Поклонники назвали наряд Светланы Лободы
Просмотреть все новости