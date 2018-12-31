Составлен рейтинг самых дорогих и быстрых автомобилей, которые можно арендовать за границей





Наивысшую цену за прокат придется заплатить в Венеции (Италия) за Lamborghini Huracan Spyder (610 лошадиных сил/3,2 секунды). Суточный прокат авто по цене 19 млн. рублей обойдется 218 тыс. рублей.Исходя из стоимости самого транспортного средства, «пальма первенства» принадлежит Ferrari F12 Berlinetta (740 лошадиных сил/3,1 секунды). Его минимальная цена составляет 20 млн. рублей. Немецкие прокатные компании из города Мюнхен предлагают это авто за 165 тыс. рублей в сутки.Лидирующие позиции средств автопередвижения по времени набора скорости 100 км/ч в перечне принадлежат трем машинам.«Золотым» призером в списке выступает Lamborghini Aventador (700 лошадиных сил/2,9 секунды). Автомобиль стоит 17 млн. рублей и более, его можно взять в прокат в Абу-Даби (ОАЭ) за 185 тыс. рублей в сутки.«Серебро» досталось Ferrari 488 Spider (670 лошадиных сил/3 секунды). Суточная аренда авто стоимостью 17 млн. рублей обойдется в 191 тыс. рублей. Воспользоваться предложением о 24-часовой аренде суперкара можно в Милане (Италия).Обладателем «бронзы» стал Porsche 911 Turbo (540 лошадиных сил/3 секунды) Получать удовольствие целые сутки от езды на этом автомобиле по цене минимум 12 млн. рублей можно в Мюнхене (Германия) за 169 тыс. рублей.Другими самыми дорогими и быстрыми транспортными средствами, представленными в рейтинге, являются автомобили, предлагаемые арендодателями из Рима (Италия), Женевы и Цюриха (Швейцария), Дубая (ОАЭ) и Дохи (Катар).