В Китае разработана супертонкая серебряная проволока для производства «умной» одежды будущего





Инженеры из Китая разработали технологию производства супертонкой серебряной проволоки. Она обладает высокой прочностью и электропроводностью и, возможно, в дальнейшем будет использоваться для производства «умной» одежды будущего.При разработке новинки исследователи применили знания о свойствах капилляров человеческого тела. Технология создания тончайшей серебряной проволоки заключается в следующем. Раствор серебра автоматически поглощается мельчайшими волокнами ткани аналогично процессу кровотока по сосудам в организме человека. Когда влага испаряется, то остается эластичная, крепкая и долговечная проволока, обладающая высокой электропроводностью. Эта инновация является достаточно простой и относительно недолгой по времени в отличие от создания других высокотехнологичных объектов наноразмеров.Не исключено, что в перспективе серебряная нанопроволока будет широко использоваться в производстве «умной одежды», поскольку благодаря этому компоненту вещь долго не испортится, если ее будут стирать или надевать на тренировки со сверхнагрузками.