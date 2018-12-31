АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

В Китае разработана супертонкая серебряная проволока для производства «умной» одежды будущего

Инженеры из Китая разработали технологию производства супертонкой серебряной проволоки. Она обладает высокой прочностью и электропроводностью и, возможно, в дальнейшем будет использоваться для производства «умной» одежды будущего.

В Китае разработана супертонкая серебряная проволока для производства «умной» одежды будущего

При разработке новинки исследователи применили знания о свойствах капилляров человеческого тела. Технология создания тончайшей серебряной проволоки заключается в следующем. Раствор серебра автоматически поглощается мельчайшими волокнами ткани аналогично процессу кровотока по сосудам в организме человека. Когда влага испаряется, то остается эластичная, крепкая и долговечная проволока, обладающая высокой электропроводностью. Эта инновация является достаточно простой и относительно недолгой по времени в отличие от создания других высокотехнологичных объектов наноразмеров.

Не исключено, что в перспективе серебряная нанопроволока будет широко использоваться в производстве «умной одежды», поскольку благодаря этому компоненту вещь долго не испортится, если ее будут стирать или надевать на тренировки со сверхнагрузками.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:51

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новогодняя ночь – напряженное время в работе
Главный диетолог России посоветовал не портить
Виктория Романец заявила, что благодаря хейтерам
Сати Казанова поблагодарила уходящий год за
В финальной сцене блокбастера «Хищник» могла
Ольга Бузова заявила в эфире, что хочет новых
Настасья Самбурская выселяет мать ребенка
Ольга Бузова пожаловалась, что не чувствует
Составлен рейтинг самых дорогих и быстрых
В Австралии запустили автоматизированную
В 90-х годах Филипп Киркоров застал Аллу Пугачеву
В Китае разработана супертонкая серебряная
Диетологи назвали диету, во время которой можно
Kia получила высокую оценку по степени
Специалисты рассказали, как правильно
Егор Крид перед Новым годом решил стать
NASA может скрывать, чем грозят человечеству
В «АвтоВАЗе» отказались от выхода Lada Xray Sport
Команда Google AI научила искусственный интеллект
Екатерина Вуличенко объявила имя новорожденного
Американский учёный рассказал о технологиях
Кристина Орбакайте рассказала о трёх любимых
Этери Тутберидзе завела страничку в Instagram
Планшет LG V426 на ОС Android засветился в Сети
ТОП-100 самых красивых женщин мира: В рейтинг
Кроссовер Skoda Karoq RS появится на авторынке в
Девочки любуются: ТОП-100 самых сексуальных
Эксперты: MacBook Air 2018 стал главным провалом
Пираты опубликовали в сети интерактивный эпизод
Поклонники назвали наряд Светланы Лободы
Просмотреть все новости