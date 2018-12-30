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ТОП-100 самых красивых женщин мира: В рейтинг попало шесть россиянок

На днях TC Candler опубликовал результаты ежегодного рейтинга самых красивых женщин мира "100 Most Beautiful Faces", в который вошли шесть представительниц России. Одной из них, модели Октябрине Максимовой даже удалось войти в десятку красивейших представительниц прекрасного пола.

ТОП-100 самых красивых женщин мира: В рейтинг попало шесть россиянок

В ТОП-100 самых красивых женщин мира вошли представительницы разных стран и профессий. В рейтинг попали прославленные модели и актрисы, певицы, танцовщицы и телеведущие.

ТОП-100 самых красивых женщин мира: В рейтинг попало шесть россиянок

Представительницы России попали на разные места, так, фигуристка Евгения Медведева удостоилась только девяносто седьмого, а модель Октябрина Максимова попала в десятку лучших и заняла восьмое место.


Самой привлекательной женщиной мира уходящего года названа модель и актриса из Франции Тилан Блондо. Второе место заняла южнокорейская певица Чоу Тсу-ю(Tzuyu), а обладательницей почётного третьего места назвали модель из Израиля Яэль Шелбиа.

Ранее стало известно, что в сотню самых привлекательных мужчин мира вошел единственный россиянин - актер и певец Алексей Воробьев.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:52

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