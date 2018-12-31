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В Австралии запустили автоматизированную железнодорожную сеть с 200 беспилотными поездами

В Австралии горно-металлургический гигант Rio Tinto Group запустил автоматизированную железнодорожную сеть. Перевозками грузов на ней занимаются 200 беспилотных поездов.

В Австралии запустили автоматизированную железнодорожную сеть с 200 беспилотными поездами

Протяженность железнодорожного полотна составляет 1700 километров, и она соединяет 16 шахт с грузовыми терминалами. Контроль за передвижениями состав осуществляется диспетчерами из центра управления в городе Перт. При этом сами поезда являются беспилотными, то есть передвигаются без машинистов и какого-либо вмешательства человека.

Национальный регулятор разрешил построить железнодорожную сеть компании весной уходящего года. Строительство путей заняло всего восемь месяцев.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 08:00

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