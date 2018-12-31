Диетологи назвали диету, во время которой можно есть сосиски
Британские диетологи назвали диету, которая разрешает есть сосиски. Во время диеты Греггса можно употреблять данный продукт, который никак не ассоциируется с похудением.
Главное условие данной диеты человек может есть любые продукты, но не более 1800 калорий в день и так на протяжении 6 суток. Диетологи рекомендуют на завтрак есть яичный рулет и сосиску, на обед сосиску в тесте и салат из курицы с овощами, а на ужин отваренную сосиску. Для перекусов подойдут фрукты.
Специалисты отмечают, что человеку на это время необходимо отказаться от алкоголя и сладостей. Только это может привести к похудению.
До этого во Всемирной организации здравоохранения напомнили о правилах здоровой диеты накануне новогодних праздников. Эксперты рекомендуют минимизировать употребление жирной и соленой пищи, а также алкоголя.
Главное условие данной диеты человек может есть любые продукты, но не более 1800 калорий в день и так на протяжении 6 суток. Диетологи рекомендуют на завтрак есть яичный рулет и сосиску, на обед сосиску в тесте и салат из курицы с овощами, а на ужин отваренную сосиску. Для перекусов подойдут фрукты.
Специалисты отмечают, что человеку на это время необходимо отказаться от алкоголя и сладостей. Только это может привести к похудению.
До этого во Всемирной организации здравоохранения напомнили о правилах здоровой диеты накануне новогодних праздников. Эксперты рекомендуют минимизировать употребление жирной и соленой пищи, а также алкоголя.
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 07:00